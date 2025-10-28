La figura de Harry Danardojo, exdirector de Danareksa que fue asesinado por un árbol mientras conducía un Lexus

Jacarta – Exdirector del PT Danareksa (Persero), Harry Danardojofalleció trágicamente la tarde del domingo 26 de octubre de 2025, después de que un automóvil lexus el que conducía fue atropellado árbol caído en la zona de Pondok Indah, en el sur de Yakarta.

El incidente ocurrió alrededor de las 13.59 WIB en Jalan Metro Pondok Indah Raya, Kebayoran Lama, cuando fuertes lluvias acompañadas de fuertes vientos cayeron sobre esta zona de élite.

Según información del jefe del Centro de Información y Datos BPBD de DKI Yakarta, Muhammad Yohan, una palmera con un diámetro de unos 60 centímetros y una altura de 15 metros cayó y chocó contra un coche Lexus que pasaba.



Un árbol que cae golpea a un Lexus y mata a una persona

«La víctima, que era el conductor del coche, murió en el lugar», dijo Yohan, el domingo 26 de octubre de 2025 por la noche.

Luego, el cuerpo de Harry fue llevado al Hospital Pondok Indah antes de ser enterrado en la funeraria de Jalan Bukit Hijau 9, número 6, Pondok Indah.

Tan pronto como llegó el informe, oficiales conjuntos de BPBD, Servicio Gulkarmat, Servicio de Parques y Bosques de la Ciudad, PPSU, Satpol PP, Koramil y la policía local acudieron inmediatamente al lugar.

El proceso de evacuación provocó atascos de tráfico alrededor de la carretera principal de Pondok Indah, pero las condiciones finalmente volvieron a la normalidad una vez finalizada la limpieza.

«Las lluvias intensas y los fuertes vientos fueron los principales factores en la caída del árbol. Ahora el acceso por carretera vuelve a ser transitable», añadió Yohan. Este incidente es un serio recordatorio de los peligros potenciales del clima extremo en las zonas urbanas, especialmente durante la temporada de transición.

Figura profesional y acciones de Harry MP Danardojo

Para los círculos del mercado de capitales, el nombre completo del propietario, Harry Nugroho Prasetyo Danardojo, no es una figura extraña. Es alumno de la promoción Pangudi Luhur (PL) de 1984.

La carrera de Harry despegó a principios de la década de 2000, cuando se le confió que ocupara los altos cargos directivos de PT Danareksa (Persero), una empresa estatal que desempeñó un papel importante en el desarrollo del mercado de capitales de Indonesia.

Como Director General, Harry ayudó a liderar una importante reestructuración después de la crisis económica de 1998, cuando Danareksa enfrentaba presión debido a su problemática cartera de activos.

En una antigua entrevista, Harry reveló una vez que en 2001 Danareksa registró una pérdida de alrededor de 495 mil millones de IDR debido a provisiones para activos improductivos. Sin embargo, gracias a las mejoras en eficiencia, reestructuración y gobernanza que alentó, Danareksa logró recuperarse y volver a la estabilidad.