La figura de Gus Irfan, nieto del fundador de Nu, que fue nombrado oficialmente, Prabowo fue el ministro de Hajj

Lunes 8 de septiembre de 2025 – 17:18 Wib
Yakarta, Viva – El presidente indonesio, Prabowo, Subianto, inauguró oficialmente Mochamad irfan yusuf O quien se llama familiarmente Gus Irfan como Ministro de Hajj y Umrah. La inauguración tuvo lugar en el Palacio del Estado, Central Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025, junto con Dahnil Anzar Simanjuntak, quien fue nombrado viceministro de Hajj y Umrah.
La procesión de inauguración se refiere al decreto presidencial (Keppres) número 86p de 2025 sobre el despido y el nombramiento de ministros y ministros adjuntos del plazo de 2024-2029.
El presidente Prabowo dirigió directamente la lectura del juramento de la oficina contra Gus Irfan y Dahnil.
«Que seré leal a la Constitución de la República de Indonesia de 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con ellos mismos por mi devoción del Dharma a la nación y al estado», dijo Prabowo mientras dirige el juramento de cargo.
«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con un pleno sentido de responsabilidad», continuó.
Anteriormente, el Ministro del Estado, Praseteto Hadi, dijo que la formación del Ministerio de Hajj y Umrah había pasado por una discusión conjunta del Parlamento indonesio, hasta que finalmente el presidente Prabowo firmó el decreto presidencial del nombramiento del ministro y el viceministro.
Nieto No
El nombre Gus Irfan ciertamente no es ajeno a Nahdliyin. Es el nieto de KH Hasyim Asy’ari, fundador Nahdlatul ulama (Nu). Su padre era Kh Yusuf Hasyim, una de las figuras importantes en la familia extendida de Tebuireng, Jombang. Nacido el 24 de junio de 1962 en Jombang, Gus Irfan ahora tiene 62 años.
Su cercanía al mundo de Pesantren hizo que Gus Irfan crezca en una fuerte tradición científica. Desde que era joven, ha estado activo en la devoción en Tebuireng Islamic Boarding School, un pesantren que fue pionero por su abuelo.
Rastros de educación y carrera
Gus Irfan llevó la educación básica a la escuela secundaria en Jombang, antes de continuar sus estudios en Universitas Brawijaya Malang. Ganó una licenciatura en 1985, luego procedió a la maestría en la misma universidad.
Sin detenerse allí, completó un programa de doctorado en el campo de la gestión de la educación islámica en Uin Maulana Malik Ibrahim (Uin Maliki) Malang.
En la carrera profesional, Gus Irfan ha estado involucrado en la gestión de Pesantren desde 1989 como secretario general de los Ponpes de Tebuireng. También se desempeñó como Comisionado de PT BPR Tebuireng (1996-2016), fomentando el internado islámico de Al Farros desde 2006, y se convirtió en profesor en Akper Widyagama en 2013-2016.
Su figura era cada vez más conocida en el ámbito político después de ser confiable como portavoz de Prabowo -Sandiaga Uno en las elecciones presidenciales de 2019.
Resumen del perfil de Gus Irfan
Historia educativa
- SD -SMA en Jombang
- SMPP Jombang (ahora Sman 2 Jombang), se graduó de 1981
- S1 Universitas Brawijaya Malang (1985)
- S2 Universitas Brawijaya Malang
- S3 Gestión de la educación islámica, Uin Malang
Historia profesional
- Secretario General de Tebuireng Ponpes (1989 -Ahora)
- Comisionado de PT BPR Tebuireng (1996-2016)
- Al Farros Caretakers islámicos de internado (2006 -wow)
- Profesor Akper Widyagama (2013-2016)
- Portavoz Prabowo -Sandiaga Uno (2018-2019)
- Jefe de la Agencia de Organización del Hajj
- Ministro de Hajj y Umrah (2025 – ahora)
Historia organizacional
- Activo en el entorno nahdlatul ulama
- Una vez servido en el Nahdlatul Ulama Economic Institute (LPNU)
- Únete al Partido Gerindra y acompañó activamente a Prabowo
