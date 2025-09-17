La figura de Djamari Chaniago, ex ministro coordinador de Kostrad para el ministro coordinador de Polkam sustituto BG

Jaakrta, vivo – Nombre del teniente general (Ret) Djamari Chaniago sobresaliendo como un fuerte candidato para el ministro coordinador de asuntos políticos y de seguridad (Menko Polkam). Esta posición todavía está vacía después de ser abandonada Budi Gunawan (BG), mientras el Ministro de Defensa en manos del Departamento AD de Defensa Sjafrie sjamsoeddin.

Con respecto a este tema, el jefe de la Agencia Especial de Control de Desarrollo e Investigación, Aris Marsudiyanto, afirmó que no podía comentar más.

«Wow, no puedo hablar de reorganización, de modo que el presidente anunciará más tarde», dijo Aris después de una reunión con Prabowo en el Complejo Presidencial Presidencial de Yakarta, el martes 16 de septiembre de 2025.

La larga carrera militar de Djamari Chaniago

Djamari Chaniago nació en Padang, West Sumatra, el 8 de abril de 1949. Se graduó de la Academia Militar en 1971 de la infantería ramificada de Boinas Verdes de Kostrad. Desde el comienzo de su carrera, se ha confiado en ocupar una serie de puestos estratégicos en el TNI.

El viaje militar comenzó con una unidad de combate, incluido el comandante del Batallón Linud 330/Tri Dharma, comandante del centro de Yakarta Kodim 0501, al Jefe de Gabinete de Brigif Linud 18/Trisula. Durante el rango de coronel, fue nombrado comandante del brigadier Linud 18/Trisula, así como el comandante de Rindam I/Bukit Barisan.

Djamari ganó el rango de un general de una estrella cuando se confiaba en que era el jefe de gabinete de la División de Infantería 2/Kostrad. Su carrera continuó subiendo hasta que finalmente se desempeñó como comandante de Kodam III/Siliwangi en 1997-1998.

El pico de su carrera militar ocurrió cuando estaba alineado para ser Comandante de Kostrad En 1998-1999, se desempeñó como subdirector de gabinete del Ejército en 1999-2000, y finalmente ocupó el presidente del Jefe de Gabinete del Estado Mayor General de TNI en 2000-2004 antes de retirarse.

Alguna vez se sentó en una institución política

No solo en el ejército, Djamari también ha estado involucrado en la política. Se convirtió en miembro de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio de la Facción de Delegación Regional de Java Occidental para el período 1997-1998, así como de la facción ABRI para el período 1998-1999.

Después de la jubilación, Djamari se desempeñó como presidente comisionado de PT Semen Padang en 2015-2016. El nombramiento se determina a través de la Junta General Anual (AGM) de la Compañía.

Relación con Prabowo y los eventos de 1998

El nombre Djamari está estrechamente asociado con Prabowo Subianto. Fue uno de los siete oficiales del ejército que se sentaron en el Consejo Honorario de Oficiales (DKP) en 1998.

DKP en ese momento decidió que Prabowo cometió una serie de violaciones y desviaciones relacionadas con el secuestro de activistas 1997-1998. La decisión hizo que Prabowo sea despedido del servicio militar.

Además de Djamari, otros miembros de DKP eran el general Subagyo Hadisiswoyo (Kasad) como presidente, el teniente general Fachrul Razi como vicepresidente, así como Letjen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), el teniente general Agum Gumelar, Lt. Gen. Yusuf Kartanegara, y Lieutanant.

Big Motorcycle Club controversia

El nombre Djamari también fue arrastrado en un caso que estaba bastante lleno en el público. En octubre de 2020, dirigió el grupo del Capítulo Siliwangi Bandung del Capítulo Siliwangi Bandung de Harley en Turing en Bukittinggi, West Sumatra.

En ese momento, hubo un incidente de paliza contra dos miembros de TNI después de que la moto del Grupo Hog tocó el vehículo de Kodim 0304/Miembro de Agam. El incidente fue viral en las redes sociales.

Sin embargo, en lugar de disculparse, Djamari en realidad calificó el incidente como un pequeño problema, lo que se suma al centro de atención.