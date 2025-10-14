La figura de Dini Fitria, directora del SMAN 1 Cimarga, queda discapacitada por abofetear a un estudiante fumador

Lebak, VIVA – Un caso de violencia en el ámbito escolar está ahora en el foco de las redes sociales. Eso es porque hay director de escuela acusado de cometer actos físicos contra una persona alumno quien fue encontrado fumar.

Se sabe que el incidente ocurrió en SMAN 1 CimargaRegencia de Lebak. Se registró un incidente en el que alrededor de 630 estudiantes realizaron un paro escolar el lunes (13/10) como forma de protesta contra los actos de violencia presuntamente cometidos por el director de la escuela.

El director de una escuela viral supuestamente abofetea a los estudiantes que son sorprendidos fumando Foto : Captura de pantalla de Instagram @detik.indo

Entonces, ¿quién? cifra El director que abofeteó a un estudiante fumador en SMAN 1 Cimarga, resumido por VIVA el miércoles 15 de octubre de 2025, siguiendo la figura del director.

Cifra Dini Fitria

El director de SMAN 1 Cimarga es Dini Fitria. Se sabe que nació el 8 de agosto de 1980, hoy tiene 45 años y se desempeña desde hace dos décadas en el mundo de la educación desde que fue nombrado Funcionario Público (PNS) el 20 de febrero de 2005.

Se sabe que Dini Fitria tiene un fuerte compromiso con la formación del carácter y el cumplimiento de la disciplina en la escuela. Pero ahora esta asertividad lo ha llevado a una situación difícil, enfrentándose a exigencias de dimisión del cargo y a procesos judiciales.

Cronología de los acontecimientos

El incidente comenzó cuando ILP fue sorprendido fumando en el área de la escuela. En respuesta a esta violación, el director, Dini Fitria, emitió una advertencia directa. Sin embargo, la reprimenda supuestamente dio lugar a acciones físicas en forma de bofetadas y patadas al estudiante en cuestión.

La figura de Dini Fitria, Director de SMAN 1 Cimarga Foto : Captura de pantalla de Instagram @detik.indo

La madre de ILP, Tri Indah Alesti, que sabía de este incidente, estaba muy decepcionada y se opuso al trato que el director le dio a su hijo. Tri Indah luego denunció la presunta violencia a la policía de Lebak.

En respuesta al informe, el director del SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria, confirmó que hubo un incidente de reprimenda al estudiante. Sin embargo, enfatizó que sus acciones fueron espontáneas y no pretendieron causar daño.

«Lo reprendí espontáneamente, incluso lo golpeé ligeramente porque estaba reprimiendo mis emociones. Pero insisto, no hubo una paliza fuerte», dijo Dini Fitria.

Dini admitió que se sintió molesto porque ILP fue sorprendido cometiendo una infracción de fumar que no debería haberse llevado a cabo en el ambiente escolar. Enfatizó que como director de la escuela, era responsable de mantener la disciplina y el orden en la escuela.