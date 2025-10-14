¡La figura de Dheninda Chaerunnisa, presidenta de la Comisión III del DPRD de Gorontalo del Norte, que se volvió viral porque se burló del orador de la manifestación!

Gorontalo Norte, VIVA – número Dheninda Chaerunnisa, Presidente de la Comisión III del DPRD North Gorontalo Regency (Gorut), está siendo ampliamente discutido en las redes sociales. Esto se debe a que hay un vídeo. viral mostrándose supuestamente burlándose de un orador durante una manifestación frente a la oficina del DPRD.

Este incidente generó críticas. público así como preguntas sobre la ética de los representantes del pueblo al abordar las aspiraciones de la comunidad. El incidente se registró el lunes 13 de octubre de 2025, cuando los manifestantes miembros de la Alianza de Comunidades Preocupadas por Gorut (AMP-Gorut) presentaron sus demandas en el patio de la oficina del DPRD.

Presidente de la Comisión III Regencia de Gorontalo del Norte DPRD Dheninda Chaerunnisa

En el vídeo subido por la cuenta de TikTok @GebrakGorontalo, se puede ver a Dheninda vistiendo una camiseta violeta rojiza de pie entre la multitud. Cuando el orador habló, la expresión facial de Dheninda parecía una mueca de desprecio o desdén.

Este gesto provocó la ira entre los manifestantes, porque se consideró un insulto a la voz de las personas que habían acudido a transmitir sus aspiraciones. El coordinador de la acción, Andi S. Buna, afirmó que su presencia tenía como objetivo el diálogo y la transmisión de quejas, no para ganar insultos.

Entonces, ¿quién? cifra ¿Dheninda Chaerunnisa? Resumido por VIVA el martes 14 de octubre de 2025, aquí está la figura de Dheninda Chaerunnisa, miembro del DPRD de Gorontalo del Norte que se volvió viral porque se burló de un orador Manifestación!

Perfil de Dheninda Chaerunnisa

Con el nombre largo Dheninda Chaerunnisa es la presidenta de la Comisión III del DPRD de Gorontalo Norte de la Fracción NasDem y asumirá el cargo en agosto de 2024. Tiene una cuenta de Instagram @dinychaerunnisa_. A menudo comparte sus actividades como representante del pueblo.

En varias publicaciones en las redes sociales, Dheninda parece asistir activamente a diversas actividades comunitarias y, a menudo, destaca cuestiones de bienestar público. Dheninda también comentó sobre el incidente del video viral con sus labios moviéndose como si se estuviera burlando.

En respuesta al vídeo viral, Dheninda Chaerunnisa explicó que su expresión facial no era una mueca de desprecio hacia las masas. Afirmó que el gesto estaba dirigido a dos empleados que estaban parados cerca del sistema de sonido del coche.

Según él, lo animaron, por lo que respondió con cierta expresión en el rostro. También lamentó que los videoclips hayan sido tergiversados ​​y distribuidos sin su contexto completo.

Dheninda Chaerunnisa, miembro del DPRD de North Gorontalo que se volvió viral gracias a Eje Foto : Captura de pantalla de Instagram @dinychaerunnisa_

«En este mundo, 1000 buenas acciones nunca nos convierten en ángeles. Pero un error puede convertirnos en malas personas. Bueno, así también es el mundo. Está bien cuando los insultos provienen de personas que no me reconocen. Lo más importante es que mi comunidad sepa qué tipo de persona soy.» él escribió.