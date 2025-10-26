La figura de Celebgram Julia Prastini alias Jule, esposa de Na Daehoon, un hombre de Corea del Sur que engañó, ya tiene 3 hijos

Jacarta – No Julia Prastinio quien familiarmente se llama Jule, está actualmente en el punto de mira del público. celebridad usando el hiyab quien es conocida por su armoniosa satisfacción familiar con su esposo, Na Daehoon, ahora se ve arrastrada al tema de la aventura que ha sacudido el mundo del entretenimiento del país.

Entonces, ¿quién? cifra ¿Julia Prastini? El siguiente VIVA resume el lunes 27 de octubre de 2025, aquí está la figura de Julia Prastini alias Jule, esposa de Na Daehoon, un hombre de Corea del Sur que tener una aventura.

La celebridad de Instagram Julia Prastini, también conocida como Jule Foto : Captura de pantalla de Instagram @juliaprt7

La figura de Julia Prastini alias Jule

Jule no es ajena al mundo de las redes sociales. Es conocido como un joven influyente con una imagen positiva, un estilo de moda modesto y contenido sobre la vida doméstica intercultural.

Sin embargo, detrás de su popularidad, la vida personal de Jule ahora se ha convertido en un tema candente de conversación, especialmente después de que se reveló que tuvo tres hijos dentro de los cuatro años de matrimonio, antes de que finalmente surgieran los problemas domésticos.

Julia Prastini nació en Yakarta el 25 de julio de 2000 en una familia de ascendencia chino-indonesia. Desde pequeña, Jule es conocida por ser inteligente y tener una personalidad abierta. Creció en una familia que originalmente no era musulmana. Sin embargo, Jule optó por abrazar religión Islam a la edad de 9 años, siguiendo los pasos de su madre, quien se convirtió por primera vez al Islam.

Jule reveló que su decisión de convertirse al Islam le hizo querer estudiar más religión. Incluso estudió en un internado islámico durante varios años para fortalecer sus conocimientos religiosos.

Este paso se convirtió en la base de la figura de Jule, que se hizo ampliamente conocida como una influenciadora inspiradora que usaba hijab y que a menudo compartía mensajes positivos sobre la emigración, el matrimonio y la vida familiar.

Antes de casarse, Jule era una celebridad activa y creador de contenido en Instagram y TikTok. A menudo comparte contenido sobre moda, belleza y vida cotidiana musulmana que es relevante para la generación más joven. Su cuenta es seguida por cientos de miles de fanáticos que admiran su estilo de vida simple pero elegante.

También es embajadora de marcas de diversos productos de belleza y ropa modesta, y es conocida por su apariencia elegante, típica de las mujeres jóvenes que usan hijabs modernos.

La imagen positiva y los mensajes morales que transmite han convertido a Jule en un modelo a seguir para muchas mujeres jóvenes. Sin embargo, esta popularidad también trae grandes desafíos, especialmente después de que su vida personal se convierte en consumo público.