La figura de Alexander Assad, el marido de Clara Shinta, de quien se rumoreaba que se divorciaría tras 2 meses de matrimonio

Jacarta – Familiar pareja de celebridades Clara Shinta y Mahoma Alejandro Assad ahora está en el foco público. Luego de dos meses de matrimonio, se informa que los dos se han separado de sus hogares y enfrentan serias pruebas en su relación.

Entonces, ¿quién? cifra ¿Muhammad Alejandro Assad? Resumido por VIVA el martes 21 de octubre de 2025, aquí está la figura de Alexander Assad, el rumoreado marido de Clara Shinta divorciado después de estar casados ​​durante 2 meses.



Boda de celebridades Clara Shinta y Muhammad Alexander Assad Foto : Captura de pantalla de Instagram @i_am_lexa

La figura de Alejandro Assad

Muhammad Alexander Assad, o conocido familiarmente como Lexa, es conocido como un joven empresario exitoso con un estilo de vida lujoso. A menudo aparece con coches deportivos, ropa de marca y actividades comerciales en diversos sectores.

Varias fuentes dicen que este hombre es un converso al Islam que se convirtió al Islam a principios de 2025, poco antes de casarse con Clara Shinta. Según se informa, tomó la decisión de cambiar su fe después de emprender un largo viaje espiritual y contó con el apoyo de figuras religiosas cercanas a él.

Antes de casarse con Clara, también se sabía que Alexander estaba casado y tenía un hijo con boda anterior. Aunque no revela mucho sobre su vida personal, su retrato como padre y joven empresario se ve a menudo en las redes sociales.

Se sabe que Alexander Assad tiene varias líneas de negocio, especialmente en los sectores de la minería y el alquiler de coches premium.

En sus publicaciones en las redes sociales, Alexander suele mostrar sus actividades en el sitio minero. Se dice que es propietario de una empresa que opera en el sector de exploración de minerales y carbón en varias regiones de Indonesia.

Aparte de eso, también dirige un negocio de alquiler de coches de lujo llamado Lex Premium Class, que ofrece unidades exclusivas como Toyota Alphard, Lexus y Mercedes-Benz. Este negocio es ampliamente utilizado por los mejores artistas y empresarios de Yakarta.

La combinación de estos dos campos de negocios ha hecho que Alexander sea conocido como una figura establecida y financieramente independiente. No es de extrañar que cuando se casó con Clara Shinta, su boda se celebrara con un concepto de lujo en el Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta.

Desafortunadamente, este lujo no es tan hermoso como la realidad. Apenas dos meses después de casarse, la relación de Alexander y Clara supuestamente se rompió y ya no vivían en la misma casa.