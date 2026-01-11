La figura de Al Ressa Rizky Rosano, afirma ser el hijo biológico de Denada y demanda por pérdidas de 7.000 millones de IDR

Jacarta – Otra historia sorprendente proviene del mundo del entretenimiento de Indonesia. Esta vez, el foco de atención se centró en la figura. Al Ressa Rizky Rosano, un joven de 24 años que dice abiertamente ser hijo biológico de una cantante y modelo Denada Tambunan.

Esta confesión no sólo atrajo la atención del público, sino que también dio lugar a una acción legal que actualmente está en curso en el Tribunal de Distrito de Banyuwangi. ¡Vamos, desplázate para obtener más información!

La figura de Al Ressa Rizky Rosano

El nombre de Al Ressa Rizky Rosano surgió luego de ser registrada como demandante en un caso civil registrado el 26 de noviembre de 2025 con el número de caso 288. En la demanda, Ressa acusó a Denada de cometer un acto ilícito en forma de presunta negligencia hacia su hijo biológico.

Afirma que nunca recibió sus derechos como niño desde el nacimiento hasta la edad adulta.

Durante décadas, Ressa admite que ha vivido en la incertidumbre sobre su identidad. Reveló que desde pequeño nunca supo realmente quién era su madre biológica.

Pasó su vida infantil moviéndose de un lugar a otro en Banyuwangi, desde la casa de su tía hasta vivir en la casa de Denada. Sin embargo, dijo que nunca había sentido la presencia completa de una madre.

La confesión de Ressa se hizo aún más fuerte cuando contó cómo sabía que Denada era su madre biológica. En una transmisión de YouTube reveló el proceso de búsqueda de su identidad de forma independiente.

«Nunca la conocí ni siquiera en Eid al Fitr, pero sé que es mi madre biológica porque lo descubrí por mí mismo», dijo Ressa, citando una transmisión en YouTube, el domingo 11 de enero de 2026.

En contraste con la glamorosa imagen de Denada como figura pública, Ressa admite que creció en medio de limitaciones económicas. Dijo que nunca se había ganado la vida desde la niñez hasta ahora.

De hecho, la promesa de continuar su educación en la universidad de Yakarta nunca se materializó, por lo que tuvo que luchar solo para satisfacer sus necesidades de vida.

El abogado de Ressa, Moh. Firdaus Yuliantoro confirmó la demanda y dijo que su cliente sólo conoció la verdad sobre sus orígenes cuando estaba en la secundaria. Durante este tiempo, Ressa creció en Banyuwangi y era considerada la hermana menor de Denada o sobrina del fallecido. Emilia Contessa.