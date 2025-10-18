La figura de Agus Pambagio, un observador crítico que advirtió desde el principio que el Proyecto Whoosh no era viable y sería perjudicial para el país.

Jacarta – La declaración de Mahfud MD en el podcast de Frank Frank llamó la atención del público sobre el proyecto. Coche rápido Yakarta-Bandung (KCJB) o lo que ahora se conoce con el nombre Whoosh.

En un vídeo difundido en el canal YouTube de Mahfud MD Official, el ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad reveló una serie de irregularidades desde el inicio de la planificación hasta la financiación del proyecto que ahora está cargando las finanzas estatales.

Una de las figuras mencionadas por Mahfud es Agus Pambagio, observador política pública Y experto en transporte quien es conocido por hablar sobre las políticas gubernamentales. Mahfud dijo que el presidente Joko Widodo le pidió su opinión a Agus después de destituir a Ignasius Jonan del cargo de Ministro de Transporte.

«El presidente (Jokowi) llamó, después de despedir a Jonan, le preguntaron: ‘Señor Agus, ¿cómo le va, señor?’ ‘Que no es factible«Es una pérdida para el país», según Agus, lo que vi», dijo Mahfud.

Mahfud MD comenta sobre la polémica del diploma de Jokowi

Esta declaración refuerza las opiniones de Agus Pambagio, conocido desde hace mucho tiempo como un observador crítico de proyectos de infraestructura con enormes costos pero mínima transparencia. Según Mahfud, el propio Jonan incluso rechazó el proyecto antes de ser finalmente destituido de su cargo.

«Cuando quiso trasladarse a China, el Ministro de Transportes, Ignasius Jonan, declaró que no estaba de acuerdo. «Esto no es factible‘, dijo el señor Jonan. «El señor Jon fue despedido y reemplazado», dijo Mahfud.

Mahfud explicó que el proyecto del tren rápido se diseñó inicialmente en un esquema de cooperación intergubernamental (G2G) con Japón, que ofrecía un interés de préstamo del 0,1 por ciento. Pero luego el proyecto fue transferido a China con tasas de interés mucho más altas.

«En China, la tasa de interés era del 2 por ciento. De repente, el aumento del 2 por ciento se convirtió en el 3,4 por ciento», dijo.

También mencionó el supuesto aumento de los costos de construcción, que alcanzaron tres veces el estándar en China. «El coste por kilómetro del Tren Whoosh es de 53 millones de dólares. Pero en la propia China el cálculo es de 17 a 18 millones de dólares. Se ha triplicado», continuó.

Mahfud también consideró la decisión correcta del ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, de negarse a utilizar el presupuesto estatal para cubrir la deuda del proyecto.