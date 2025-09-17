La figura de Afriandsyah Noor, que oficialmente se convirtió en el informe de Vice, mira su camino de carrera

Yakarta, Viva – El gobierno inaugurado oficialmente Afriandsyah Noor como viceministro de mano de obra (Viceministro) lo nuevo, reemplazando Immanuel Ebenezer Gerungan. Esta inauguración se llevó a cabo después de que Immanuel fue arrastrado a un caso de presunta extorsión relacionada con el Certificado de Seguridad y Salud Ocupacional (K3) que estaba siendo manejado por el KPK.

La decisión de inauguración de Afriandsyah estaba contenida en el decreto presidencial de la República de Indonesia Número 96/P de 2025 sobre el despido y el nombramiento del ministro y el viceministro del período del gabinete rojo y blanco 2024-2029, el 17 de septiembre de 2025.

Perfil de Afriandsyah Noor



Viceministro de Manpower, Afriandsyah Noor

Afriansyah nació en Jambi el 20 de abril de 1972 de la pareja Fauzi Noor y Upik Tando, descendientes de West Sumatra. Su madre es la niña de Sidi Tando, un famoso empresario indonesio en la década de 1950.

Su infancia se pasó en Lubuk Linggau, South Sumatra, antes de estudiar la educación superior.

Completó una Licenciatura en Ingeniería en el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología (ISTN) en 1997. Además, ganó el Maestro de Ciencias Administrativas de la Colegio de Administración Mandala de Indonesia (Stiami) en 2010, y el Doctorado de la Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Sriwijaya, Palembang en 2024.

Carrera profesional

Afriansyah comenzó su carrera como supervisor del proyecto en PT Nusa Raya Cipta en 1996. Luego ocupó una serie de puestos importantes en empresas privadas, que incluyen:

– Director operativo de PT Harna Permai Ruas (1998–2000)

– Director de marketing de PT Yosinesta Dwipratama (2004)

– Director de Seguridad de Activos y Control de la Agencia de Gestión del Complejo Kemayoran (2005-2008)

Huellas políticas

En política, Afriansyah está registrado como un cuadro del Partido Crescent Star (PBB) desde 1998 y se ha desempeñado como Secretario General de las Naciones Unidas dos períodos (2017-2019 y 2019-2024). El 23 de marzo de 2025, fue nombrado secretario general adjunto (Wasekjen) del Partido Demócrata.

Antes de convertirse en el viceministro, Afriansyah también se desempeñó como vicepresidente de la Agencia de Garantía de Productos Halal (BPJPH) desde octubre de 2024 en el gabinete rojo y blanco Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Afriansyah tiene especial atención a los problemas de empleo. Su disertación en la Universidad de Sriwijaya titulada «Modelo de gobierno colaborativo en la evaluación del programa para mejorar la calidad de los trabajadores migrantes indonesios».

También ha sido un informe de vicio en el gabinete indonesio avanzado Joko Widodo-Ma’ruf Amin’s Gobierno del 15 de junio de 2022-20 de octubre de 2024, acompañó al ministro de mano de obra Ida Fauziyah.