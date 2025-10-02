La FIFA y la AFC siguen en silencio sobre el árbitro Kuwait liderando el partido del equipo nacional indonesio contra Arabia Saudita

VIVA – Pssi todavía no ha recibido una respuesta de FIFA o AFC Relacionado con la protesta publicada en el nombramiento del árbitro para el partido Equipo nacional Indonesia contrarresta a Arabia Saudita en los clasificatorios de la Copa Mundial 2026.

Leer también: Hay nuevos jugadores, aquí hay 29 jugadores del equipo nacional indonesio contra Arabia Saudita e Irak



El miembro del Comité Ejecutivo de PSSI (EXCO), Sumardji, dijo que hasta ahora la carta enviada por su partido no ha sido ignorada.

«Hasta el día de hoy no ha habido información, no ha habido notificación ni respuesta sobre nuestra objeción al árbitro que ha sido programado», dijo en el aeropuerto de Soekarno-Hatta, jueves 2 de octubre de 2025.

Leer también: El misterio de Marselino Ferdinan no fue llamado al equipo nacional indonesio finalmente respondió



Según Sumardji, PSSI exigió que el árbitro que lideró el partido fuera realmente neutral. Consideró idealmente que el tribunal provenía de un área que no tenía conexión con uno de los equipos participantes.

«Queremos un cambio en el árbitro que sea verdaderamente neutral. Tal vez de Europa o desde cualquier lugar, lo cual es completamente imparcial. Pero hasta ahora, la carta que enviamos aún no ha sido una respuesta», dijo.

Leer también: Emil Audero sigue siendo un signo de interrogación, el equipo nacional indonesio llama a Nadeo Argawinta



El árbitro que fue interrogado por PSSI fue Ahmad Al Ali, un tribunal de Kuwait, quien fue nombrado por la FIFA para liderar el duelo indonesio contra Arabia Saudita el 8 de octubre. Se teme que esta cita mencione el potencial de no neutralidad porque ambos provienen de la región de Asia Occidental.

Sumardji dijo que había dudas relacionadas con la justicia en el campo. «El pueblo indonesio también sabe cómo tratar las herramientas del partido cuando estamos allí», dijo, quien también se desempeñó como presidente de la Agencia del Equipo Nacional de PSSI.

Aun así, se aseguró de que el equipo de Garuda aún pareciera lleno de entusiasmo. «Por supuesto, esto es muy oneroso. Es por eso que enviamos una carta para que el partido contra Arabia Saudita e Irak fuera dirigido por un árbitro verdaderamente neutral», dijo.

Anteriormente, el nombramiento de Ahmad Al Ali se declaró en la carta oficial de la FIFA con fecha del 12 de septiembre de 2025. La carta fue firmada por el jefe de clasificatorios y partidos internacionales FIFA, Gordon Savic, con una copia a la AFC.