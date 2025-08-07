La FIFA todavía está prohibiendo a los seguidores lejos de la Super League 2025/26, esta es la razón

Yakarta, Viva – Presidente Director I.League Ferry Paulus Acabo de revelar la razón principal FIFA no ha dado permiso a la presencia de partidarios o los visitantes en Súper liga 2025/26.

Leer también: Análisis de jugadores extranjeros por club en Super League 2025/26: Arema FC Cuota completa de 11 jugadores



Cuando el equipo de medios recibió en el Hotel Fairmont, Yakarta, el miércoles, Ferry explicó que la prohibición fue causada por las acciones de los seguidores sin escrúpulos Perseguidor Bandung que «reaccionó» cuando celebra la Liga 1 de campeón «consecutiva» en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA) el 24 de mayo.

«En el último partido (Liga 1), lo que Flare, y lo que es aún peor es el partido presenciado por la delegación de la FIFA en el cierre (Liga 1) en Bandung. Incluso la hierba fue destruida y así sucesivamente», dijo Ferry.

Leer también: 9 La mayoría de los países de suministro de jugadores extranjeros en la Super League 2025/2026: ¡Brasil sigue siendo el rey!



En ese momento, los partidarios sin escrúpulos de Persib encendieron bengalas y petardos, para hacer que el partido contra Persis Solo se detuviera dos veces. El entrenador Persib Bojan Hodak y varios jugadores pidieron detener la acción incómoda, pero fueron ignorados.



Bobotoh encendió docenas de bengalas en el partido final de la Liga 1 (Foto: Dede Idrus) Foto : Viva.co.id/dede iDrus (Bandung)

Leer también: Más popular: Jay Idzes se unió al Juventus Enemy Club, Live TV Schule Persib vs Manilla Digger



Esto hace que el estadio esté envuelto en humo y porque ya no es posible continuar la pelea. El árbitro Rio Permana Putra detuvo el partido, aunque el juego aún dejó cuatro minutos.

La condición del campo está cada vez más niebla porque está cubierta por el humo, lo que hace que el Campeón Ceremonial también se retrasara. El Persib Championship Party también estaba cada vez más «manchado» después de que los partidarios se desvanecieron y entraron en el campo. Esta situación hace que las instalaciones en el estadio GBLA dañen.

«No solo las bengalas, bajan al campo. Si solo los benegue, está bien, esto baja al campo, alterándonos a todos en las gradas, etc.», agregó Ferry.

El hombre de 61 años reveló que antes del último partido, en realidad, FIFA había dado una «luz verde» por la presencia de partidarios invitados la próxima temporada (2025/2026).

En ese momento, dijo, su partido estaba muy contento con la respuesta positiva de la FIFA. Sin embargo, al final los planes de los partidarios de los invitados desaparecieron.

«En realidad, antes del cierre de la liga ayer, la liga ha dado luz verde, por lo que estamos muy contentos. Luego, también hemos informado que nos hemos comunicado con la policía, y la policía esencialmente está esperando la decisión de la FIFA y todas las respuestas son positivas», dijo Ferry.

Lo que sucedió en el partido de cierre de la Liga 1 también hizo que Persib Bandung no pudiera ser el partido inaugural para la Super League. La competencia de castas más alta en el fútbol indonesio se abrirá el viernes (8/8) con un partido entre Persebaya Surabaya contra Psim Yogyakarta en el estadio Bung Tomo Gelora con 19.00 WIB. La temporada pasada, Persebaya fue el cuarto equipo clasificado de la Liga 1, mientras que PSIM fue el campeón de la segunda liga.

«Bueno, por lo tanto, la liga prohíbe hacer que Persib Bandung para el partido inaugural», concluyó.

Sin embargo, la presencia de los partidarios de los visitantes para la próxima temporada no está completamente cerrada. «Todavía no está permitido, todavía como el pasado, pero continuaremos esforzándonos por obtener espacio o permiso desde allí. Podría ser quizás de tres a cuatro meses por venir. Con suerte (la segunda ronda)», concluyó. (Hormiga)