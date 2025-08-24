La FIFA tiene que pagar Rp1.2 billones al antiguo Real Madrid, Emil Audero dedica el AC Milan

VIVA – ex estrella del Real Madrid, Lassana Diarra demandó FIFA Relacionado con la regulación del estado y la transferencia de jugadores (RSTP) en 2014. Ganó en el Tribunal de la Unión Europea (CJEU).

En octubre de 2024, Cjeu decidió ponerse del lado de Diarra. Se declara que las regulaciones de la FIFA tienen un «riesgo financiero impredecible y muy alto».

Este veredicto se llamó inmediatamente histórico, incluso alineado con Bosman gobernando 1995, quien abrió una ruta de transferencia gratuita para los jugadores después del contrato.

La victoria legal abrió un nuevo capítulo. Ahora Diarra demandó detrás de FIFA y la Federación Belga de Fútbol. El valor de la demanda es fantástico: € 65 millones o alrededor de Rp1.2 billones.

La noticia fue el lector de Viva más destacado durante la semana del 24 de agosto de 2025. Luego, ¿qué noticias son la más popular entre el lector, el siguiente resumen en Round Up:

5. No solo Emil DaringEsta es la estrella principal Cremonés Cuando se le surgen ac a milan

Emil Daring Adoraban a los amantes del fútbol del país después de que Cremonese registró la historia en la Serie A 2025/26. Portero Equipo nacional Indonesia se desempeñó brillantemente cuando trajo a su equipo para derrocar a AC Milan en el San Siro.

Cremonese ganó con éxito una estrecha victoria por 2-1 sobre el Rossoneri en el partido el sábado por la noche a la hora local. Este resultado talló una nota especial, porque por primera vez pudieron conquistar a Milán en casa.

Según los datos de OPTA, anteriormente Cremonese había ganado en el San Siro, pero sucedió en 1992 cuando se enfrentó al Inter de Milán. Esta vez, fue el turno de Milán para ser una víctima.

4. Dijo Bojak Hodak después de que 2 sanciones fallaron y Persib no pudo ganar contra PSIM

Perseguidor Tengo que estar satisfecho jugando 1-1 con Psim Yogyakarta en la tercera semana de la Super League 2025/26. El feroz duelo tuvo lugar en el Sultan Agungg Stadium, Bantul, domingo 24 de agosto de 2025.

De hecho, Persib en realidad tiene una gran oportunidad de ganar. Dos veces recibió un premio de penalización, ambos no lograron ser maximizados como un objetivo.

Uilliam Barros no logró completar la penalización en el minuto 70, mientras que Marc Klok tampoco pudo entrar en el portero de PSIM desde el punto blanco al final del partido.

3. Reconocimiento del entrenador Cremonese sobre la aparición de Emil Audero al destruir AC Milan

Pelatih Cremonese, Davide NicolaHabló sobre la actuación de Emil Audero que parecía impresionante al derrocar a AC Milan en San Siro. A pesar de elogiar, Nicola insistió en que el portero no era el único héroe detrás de la victoria.

Emil Audero jugó un papel importante en la victoria inaugural de Cremonse en la Serie A 2025/2026. Varias veces hizo un salvamento crucial que frustró la oportunidad de oro de Rossoneri marcó goles adicionales.

Después del partido, Nicola reconoció la brillante actuación del portero Equipo nacional indonesio Eso. Sin embargo, se negó a llamar al rescate de Audero como el factor principal de la victoria de su equipo.

2. Emil Audero abre la voz después de ayudar a Cremonese a lanzar AC Milan

Portero del equipo nacional indonesio, Emil DaringRealizó brillantemente mientras ayudaba a Cremonese a ganar la victoria histórica en el partido inaugural de la Serie A 2025/2026.

Cremonese, que tiene el estado de un equipo promocional, se enfrenta directamente a fuertes desafíos, visitando la sede de AC Milan el domingo por la mañana, 24 de agosto de 2025.

Calcula en papel, AC Milan es claramente más favorecido. El material y la experiencia del jugador hicieron que el Rossoneri se cree que era capaz de asegurar tres puntos.

1. ¡Emil Audero se vuelve loco! Cremonese Print Gemilang Historia después de devinar AC Milan

Cremonese grabó la historia en la Serie A. por primera vez, Emil Daring Mulyadi y sus amigos derrotaron con éxito al AC Milan en casa al oponente, San Siro.

El partido histórico duró hora local del sábado por la noche. Cremonese ganó por poco 2-1 sobre el Rossoneri, un resultado que también talló una nota especial según los datos de OPTA.

Anteriormente, Cremonese había ganado en el San Siro. Pero sucedió en 1992, cuando derrotan al Inter de Milán. Esta es la primera vez que Milán ha sido víctima.