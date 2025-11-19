La FIFA revela a tres autores de falsificación de documentos de naturalización de la selección nacional de Malasia, Persib pierde a tres jugadores clave





Jacarta – Varias noticias interesantes del mundo del fútbol están llamando la atención de los lectores de VIVA, especialmente en el canal Bola.

A lo largo del miércoles 19 de noviembre de 2025, artículos sobre la FIFA revelaron 3 perpetradores relacionados falsificación de documentos naturalización Selección Nacional de Malasiaal entrenador persib confirmar que su equipo podría cojear porque varios jugadores principales estuvieron ausentes antes del duelo contra el Dewa United, se convirtió en tendencia Bola VIVA.

El entrenador Bojan Hodak confirmó que su equipo podría cojear porque varios jugadores importantes tuvieron que ausentarse antes del duelo contra el Dewa United en la Superliga 2025-2026, el partido número 13 en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) el viernes 21 de noviembre de 2025.

Hodak explicó que es casi seguro que Adam Alis estará fuera de juego durante uno o dos partidos para recuperarse de su lesión en la pierna izquierda. La lesión la sufrió contra el Selangor FC en el estadio MBPJ Petaling Jaya el 6 de noviembre de 2025.

El escenario del Mundial 2026 se está poniendo más animado. Cinco países europeos se han añadido oficialmente a la lista de concursantes que aparecerán en este gran evento cuatrienal. La selección española, la selección belga, Austria, Escocia y Suiza consiguieron su billete tras realizar de forma brillante partidos de clasificación, cada uno de ellos con momentos dramáticos y actuaciones extraordinarias.

Escocia pone fin a 28 años de espera. Escocia fue una de las historias más emotivas del evento de clasificación. El dramático gol de Kieran Tierney en los últimos segundos del partido aseguró que regresaran a la Copa del Mundo por primera vez desde 1998. El público escocés estalló en vítores, poniendo fin a casi tres décadas de anhelo de aparecer en el escenario más grande del fútbol.

Durante todo el martes 18 de noviembre de 2025, fue tendencia en VIVA Bola un artículo sobre la selección de Bolivia teniendo la oportunidad de clasificarse para el Mundial de 2026 a pesar de perder 10 veces durante la ronda de clasificación, hasta que el ranking de la selección de Indonesia en la FIFA se desplomó.

Página siguiente El presidente general del PSSI, Erick Thohir, destacó que el proceso de búsqueda de un nuevo entrenador para la selección de Indonesia no debe llevarse a cabo apresuradamente. Cree que la situación vivida en los últimos tiempos hace que la federación deba tener más cuidado antes de tomar una decisión.









