La FIFA anuncia al oponente de la selección de Indonesia, Persib trae al ex PSG

VIVA – fifa anunció oficialmente el anfitrión y la división del grupo. Serie FIFA 2026incluso para Equipo Nacional Indonesia. En su anuncio, la FIFA dijo que participarían 48 selecciones nacionales.

Los 48 equipos se dividieron en 12 grupos, cada uno de cuatro equipos. Esta cifra representa casi el 25 por ciento del total de asociaciones miembro de la FIFA, lo que convierte a la FIFA Series 2026 en uno de los eventos internacionales más inclusivos.

Esta noticia fue la más destacada por los lectores de VIVA durante todo el lunes 19 de enero de 2026. Aparte de eso, también hubo noticias relacionadas con rumores. persib Bandung contrató al exjugador del PSG, Layvin Kurzawa. Entonces, ¿qué noticias son las más destacadas por los lectores de VIVA? El siguiente es un resumen del resumen:

5. Cristiano Ronaldo gana la demanda, la Juventus no recauda 170 mil millones de IDR

Ex estrella de la Juventus cristian ronaldoGanó oficialmente el litigio contra su antiguo club. La decisión judicial garantiza que la Juventus no tiene derecho a recuperar los 9,8 millones de euros o el equivalente a unos 170.000 millones de IDR que se pagaron a la superestrella portuguesa.

El juez laboral de Turín, Gian Luca Robaldo, rechazó un recurso presentado por la Juventus en un caso de disputa salarial que continúa desde que Ronaldo abandonó el Allianz Stadium y regresó al Manchester United en 2021.

4. La confesión del técnico marroquí después de que Brahim Díaz fallara un penalti en la final de la Copa Africana

Entrenador marroquí Walid Reragui cree que la estrella del Real Madrid, Brahim Díaz, se encontraba en un estado mental perturbado antes de fallar un penalti crucial en la final de la Copa Africana de Naciones (AFCON) contra Senegal.

De hecho, Marruecos tuvo una oportunidad de oro de ganar su primer título africano en 50 años después de recibir un penalti en los minutos finales cuando el marcador aún estaba sin goles. Pero la situación se volvió caótica.

3. Drama del VAR, salida de jugadores y gol decisivo en el minuto 94: Senegal gana la Copa Africana de Naciones 2025 tras derrotar a Marruecos 1-0

selección de senegal finalmente emergieron como campeones de la Copa Africana de Naciones 2025 después de vencer al anfitrión Marruecos por un estrecho marcador de 1-0 en un partido final lleno de controversia y tensión.

El partido más importante, que se celebró en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, la madrugada del lunes 19 de enero de 2026, estuvo marcado por el drama del VAR, los jugadores se marcharon e incluso fallaron un penalti en un minuto crucial.