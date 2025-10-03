‘La fiesta oficial de lanzamiento de un showgirl’: Servicio de fanáticos de video

En «Taylor Swift: La fiesta oficial de lanzamiento de una showgirl«La estrella pop preeminente de nuestro tiempo presenta las 12 pistas en su duodécimo álbum,»La vida de una showgirl. » Sentada antes de un telón de fondo del bosque pintado (muy Shakespeare), tarda unos minutos en dibujar en el fondo de cada canción, describiendo cada uno de ellos como el tipo de artista que escribe todo lo que escribe con el amor total e igual. Para patear y durar.sentir-Iowa…»

Puedes decirle a Swift que es una canción excelente que es, porque en la «fiesta de lanzamiento oficial …» muestra el video completo para él (que escribió y dirigió) no una vez, sino dos veces, incluye un clip extendido en el backstage de sí misma en la computadora que aparece con ideas visuales para ello, y rocía escenas de una «creación de» el destino de Ophelia «en todo momento, así que seguimos regresando a la canción.

El video de la canción, que imagina a Tay como «showgirls» de diferentes épocas históricas (un artista burlesco de Cabaret, una belleza de baño de Berkeley ocupada, un modelo de artista que posa para una pintura prerrafaelita, una vegina de Vegas), es una elaborada fusión de múltiples conjuntos de análogo y digital digital, con conjuntos intrincados que se alimentan entre sí, como las identidades de las identidades y las identidades. Cerca del final de la «fiesta de lanzamiento oficial …», luego viene y habla sobre lo que la letra significa para ella. Ofelia, enloquecida por las acciones inestables de Hamlet, podría ser casi un personaje de una canción de Taylor Swift, un mártir romántico que trata con un pretendiente que tiene más problemas que ella. Pero como Swift lo explica (y tal vez esto es lo que explica por qué es una canción tan extática), Ofelia, en «La vida de una showgirl», es el anti-Taylor: el alma perdida que Swift ve que podría haber sido si no hubiera elegido una manera más saludable y feliz, que como ella lo describe algo que la gira ERAS lo ayudó a hacer. De ahí la felicidad de todo el registro.

Pero «Party Official Release Party of a Showgirl», como el álbum, este especial de 90 minutos, en los cajas por solo dos días, Taylor Swift Special ha sido diseñado para comercializar, no puede llegar a mantener el máximo de «El destino de Ofelia». Dejas el teatro con esa canción zumbando en tu cabeza. El resto de los números tienen un brillo de baile aireado y una claridad ganadora de mensaje, pero la mayoría de ellos no llegan a la escalera para enganchar el cielo.

El video de «Ofelia», también es diferente a los demás. El resto de los videos cuentan con Taylor, y solo Taylor, contra los fondos de arte digitalmente mejorados que están sesgados y fracturados a través de lo que parece un caleidoscopio de caleoscopio rectangular. Es una especie de efecto psicodélico de tasa de corte, y no es malo, pero es un poco desconcertante verlo usado para cada uno de los videos. Entre eso y el hecho de que Swift, en disfraz, es la única cifra en ellos (aunque a menudo se multiplica), hay una misma manera en la presentación que comienza a tener el efecto en el de un solo video extendido.

No pude evitar notar que la idea de showgirl, que hace que «The Life of a Showgirl» suene como un álbum conceptual a «Confessions On a Dance Fass», está allí en los disfraces de Swift y el comportamiento de la video de Swift, pero con la excepción de la canción «Elizabeth Taylor» («Si alguna vez me dejaste en lo alto y me seco, me di cuenta de los ojos Violet»), en realidad no se refleja en muchos de los álbumes de Elizabeth Taylor «.

Planteo el problema porque «fiesta de lanzamiento oficial …», que está lanzando «The Life of a Showgirl» como una especie de bash de fin de semana teatral amigable con los fanáticos (que no hay duda de que Taylor Swift tiene el poder de llevar a las personas a los cines), es menos una cornucopia de las imágenes de lo que cabría esperar. El video «Destino de Ofelia» es irresistible, y es divertido ver a Tay, en una secuencia del video «Making of», adornado en una peluca rubia de platino helada como una chica Chorus de Marilyn/Jean Harlow Hollywood, bailando en sillas en el escenario con sus ventosas. Pero a medida que los otros videos se deslizan, el efecto de ese caleidoscopio (en realidad, hay un título de apertura que advierte a los espectadores sobre la calidad estroboscópica de la misma) se convierte en más de fondo de pantalla animada. Tal vez sea porque la idea es que estamos destinados a centrarnos no en las imágenes sino en las letras, que se imprimen prominentemente en la pantalla.

Las historias que cuentan esas letras pueden ser convincentes, y un par de los coros se acercan al estado del gancho, como «Opalite» (en el que Swift usa ópalos artificiales como una metáfora para la idea de que tienes que crear tu propia felicidad), o su mordacadora reconfiguración de la «figura paterna» de George Michael o «madera», un doble entador (sobre el nudo de la buena suerte, pero también el otro tipo de bosque) que le dieron el audiencia. Como lo último de la serie de cantos pop confesionales/acusatorios que son los álbumes de Taylor Swift, «The Life of a Showgirl» tiene lo necesario para conectarse con su galaxia de fanáticos, pero «Party Office Party of a Showgirl», aunque puede convertirse en un prototipo de cómo Swift álbumes en el futuro ($ 35 millones de valores de boletos vendidos en dos días no puede estar inoquido en una sola pieza), es una vez un boilt’s Celebration de Swiftation de Swiftation de Swiftation de Swiftation de Swifting Celebration de Swiftation de Swifting Celebration de Swiftation de Swifting. Promoción que solo expone aspectos del álbum que puede no desgastar tan bien con el tiempo.