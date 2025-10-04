La fiesta de lanzamiento de una showgirl ‘

«Taylor Swift: La fiesta oficial de lanzamiento de A Showgirl «ha comenzado a sin despojar en los cines de todo el país por su limitado compromiso de tres días, y las imágenes del evento teatral detrás de escena y los comentarios personales de Swift están dando a los fanáticos más información sobre el exitoso álbum que está promoviendo.

El programa de hora y medio (presentado en los cines sin trailers u otros preliminares) comienza con Swift ofreciendo una breve introducción y gracias, luego va directamente al estreno del elaborado video musical de «La vida de Ofelia», seguido de imágenes detrás de escena de la creación del video direccionado. La mayor parte del resto de los 90 minutos consiste en videos líricos semiestáticos para las otras 11 pistas del álbum «Life of a Showgirl», precedido por Swift ofreciendo dos o tres minutos de comentarios sobre la inspiración para la composición de canciones en cada caso. Más imágenes de BTS de la sesión de «Ophelia» están dispersas a lo largo del programa, que termina con una repetición del video de apertura, con los espectadores que ahora tienen más información sobre dónde buscar momentos divertidos que se habrán pasado por alto en la primera visualización.

Discutiendo el video de «Ofelia», Swift dice: «La idea que se me ocurrió para este video musical fue una especie de viaje a lo largo de todas estas formas diferentes en que durante los períodos de tiempo, históricamente, podría ser una showgirl … como, cómo se puede ver en el público en el tiempo 1800, cuando usted se sienta a un presente de actuación pre-raelita. Una actuación.

De hecho, el viaje en el tiempo le permite a la estrella enfrentar varias personas diferentes, incluida una clásica showgirl con una bob de Marilyn-Monroe-Platinum, una bailarina morena de los años 60 en un club nocturno, una belleza de baño de Esther Williams en una película con una escalera gigante y un elenco de docenas, y un acantilado de la espiga. Todas estas miradas diferentes aparecen más adelante en los videos líricos, a través de breves bucles de video que se extienden detrás de los extractos líricos de tamaño gigante.

Los rápidos serios disfrutarán del video musical, y especialmente las copiosas imágenes detrás de escena, para las muchas caras familiares que pueblan estas escenas. Una de las razones de su emoción al compartir todo esto, dice, es que «es que volvimos a todos juntos de la gira Eras; todos los artistas que viste en ese escenario están de vuelta en este video musical, así como muchas de las personas que trabajaron detrás de escena para crear la gira ERAS». Eso incluye a todos, desde los bailarines hasta el diseñador de producción, Ethan Tobman, y el coreógrafo Mandy Moore.

No es un gran spoiler decir que el video musical termina con una recreación de la imagen de portada del álbum de Swift en su mayoría sumergido en una bañera con atuendo glamoroso. Lo que muchos fanáticos pueden no saber es que todo esto fue prestado de una pintura clásica.

Para el desenlace del video «Ophelia», «quería igualar el encuadre idealmente con la portada del álbum y simplemente enmarcarlo exactamente así, para que las personas sean como, ‘Oh, por lo que la portada es una referencia a la pintura de Ofelia, y este final es una referencia a la portada’. ¡Entonces, Historia del arte para fanáticos del pop! » La pintura a la que se refiere es una pintura de alrededor de 1850 del personaje de Shakespeare Ofelia por el artista británico Sir John Everett Malais, que retrata a la mujer condenada flotando y cantando en el agua antes de ahogarse, como lo describe Gertrude pero no directamente retratado en «Hamlet».

«Ophelia se ahogó porque Hamlet se metió tanto con la cabeza que se volvió loca y no pudo soportarlo más, y todos estos hombres la estaban iluminando hasta que se ahogó», explica Swift. Pero en su versión, «¿Qué pasa si el gancho es que me salvaste el corazón del destino de Ofelia? Como. ¿Básicamente eres la razón por la que no terminé así, una niña héroe poética y trágica, que falleció en un mundo ficticio?»

Admitir que puede sonar como «algo estúpido decir», Swift sigue adelante y declara: «Me encanta Shakespeare … se aguanta. ¡En realidad no está sobrevalorado! Y me encantan esas tragedias. Me enamoro tanto de esos personajes que me duelen. es, por supuesto, «historia de amor», que deja que Romeo y Julieta se eliminen el anzuelo).

Hay un significado más profundo para algunas de las otras imágenes en el video musical de lo que los espectadores podrían intuir primero. Por ejemplo, esa clásica escena musical de películas en la que ella y todos los bailarines usan gorros de baño y cargando conservadores de la vida … celebra a la famosa estrella de cine de natación Esther Williams, Cineastes ahora, pero también es, sí, una referencia de Ofelia. «En este momento estamos sentados en el set de lo que estamos llamando a nuestro motivo de inspiración de Busby Berkeley, MGM, Screen Queen 1930 y ’40S”, dice: “Y lo tenemos un poco como una cosa de la playa/natación/piscina. Y y la piscina. Y eso es Una obra de teatro sobre Ofelia «. El personaje se ahogó, como se señaló anteriormente, pero tenemos estos dispositivos que salvan vidas, lo que podría haber evitado que eso suceda.«

Los espectadores también aprenden, en las imágenes detrás de escena, cómo llegó un cierto pan muy guapo para hacer un cameo. «Oh, puedo hornear el pan … ¿puede ser mi pan? ¿Puede mi pan en el video musical?» Al día siguiente, está encantada de agregar su impresionante parte al diseño del set. «Este es un día realmente emocionante para mí como panadero porque mi pan es en realidad una estrella de video musical a partir de hoy».

Un punto que aparece cuando los bailarines aprenden su coreografía: «El destino de Ofelia» no se jugó en el set, para evitar fugas. Y así, los bailarines requirieron dirección adicional debido a eso. «Estamos en salsa secreta. Nadie está escuchando esta pista. Todo lo que cualquiera escucha en la habitación solo hace clic. Así que también tengo que poder informar a los bailarines, ‘Necesitas sentir esto en este momento'».

A medida que avanzan las explicaciones de la canción, aporta claridad a lo que rápidamente ha surgido como una canción favorita de los fanáticos, «Opalite», y explica las dos distinciones de color que se perderían en la mayoría de los oyentes sin que ella lo deletree.

«Opalite es un ópalo hecho por el hombre. Siempre me ha encantado el ópalo; mi madre siempre ha amado el ópalo; es como lo nuestro, una de nuestras muchas cosas», dice Swift. «Y me encantó la metáfora de un ópalo artesanal (como) que tenías que hacer tu propia felicidad en tu vida. Tenías que superar algunos momentos difíciles para llegar al lugar positivo en el que estás ahora. Y realmente me encantó la idea de que la joya de piedras preciosas hechas por el hombre también es una metáfora para elegir tu propio camino hacia la felicidad … no solo te pasó a ti. Tuviste que luchar por.

Swift ha sido muy reacia a discutir sobre quién son sus canciones, regresando al menos a su segundo álbum, por lo que no está a punto de romper la forma con eso ahora y discutir las figuras de la vida real a las que los Swifties creen que se abordan en la «Figura paterna» y «realmente romántico». Pero ella presta contexto a ella pensando en esas canciones.

La cantante dice que su amor básico por la aliteración es la razón por la que se sintió atraída por la «figura paterna» de George Michael, que es la única interpolación en el álbum, en su nueva composición del mismo nombre. Ella sintió que había espacio para trabajarlo porque «Esa línea en el contexto de la canción de George Michael es romántica «, pero» siempre pensé que podría ser genial usar la línea ‘I’ll I’ll Be Your Father Figura’ como un mensaje de escritura creativa y convertirla en una historia sobre el poder, y una historia sobre un joven ingenio y su mentor y la forma en que esa relación puede cambiar con el tiempo … y trazar y ingenio y astucia y inteligencia y estrategia. Esencialmente termina en una situación de ‘quién va a ganar’. ¿Quién va a superar al otro? » Ella no aborda completamente el cambio de perspectiva que ocurre a mitad de la letra, pero dice: «Puedo relacionarme con ambos personajes de ciertas partes de la canción..«

En cuanto a «en realidad romántico», que es la charla de Internet de la cultura pop este fin de semana debido a cómo parece ser una canción de respuesta para una canción que Charli XCX presentó el año pasado, ella describe «como una especie de carta de amor a alguien que te odia. A veces no sabes que eres parte de otra persona, pero lo estás. A medida que envejece, agrega: «Acabo de comenzar a ser como, ‘Dios mío, Dios … Hiciste tanto con esto … es halagador. No te odio y no pienso en esto, pero gracias por todo el esfuerzo, honestamente. Vaya. Eso es muy dulce de tu parte pensar en mí tan, incluso si es negativo. Como, en mi industria, la atención es un afecto, y me has dado un beso todo …».

También se mete en el ímpetu de «Canceled!», Diciendo que «quería escribir una canción sobre cómo puedes volverte más sabio y cómo puedes volverte más agudo … Definitivamente juzgo a las personas mucho menos ahora que he estado bajo el microscopio durante tanto tiempo. Solo juzgo a las personas basadas en quiénes sé que son sus acciones, no algún tipo de consenso general en el que las personas están como, a paso, están radioactivas». Solo estoy como: no voy a hacer eso.

Sabrina Carpenter no aparece en ningún lugar del programa, excepto por un clip de película de un dueto durante la gira de época. Pero Swift tiene mucho que decir sobre traerla para el único dúo del álbum, en la canción principal.

«Terminamos de escribirlo y pensé: ‘Quiero que Sabrina cantara en esto tan mal’ … Está bien equipada para esta carrera. Ella es tan buena para moverse por una reacción violenta o crítica o las personas que son injustas con ella o que la eligen. ¿Es broma? ….

Aquellos que producen la «fiesta de lanzamiento» y la distribución han evitado de manera intencionada llamarlo una «película», pero ciertamente se cuenta como uno a los efectos de los recibos de taquilla. Se espera que «Showgirl» sin duda salga a la cima de los brutos del fin de semana, incluso cuando el álbum en sí está listo para romper récords de transmisión y ventas en 2025, según los resultados del primer día.