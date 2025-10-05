La feroz competencia de ATC Mandalika Series 5

Mandalika, Viva – Una semana después de la rotación Copa de talento de Asia (ATC) En Japón, los jóvenes corredores indonesios compitieron nuevamente en la pista. Esta vez, el Circuito Pertamina Mandalika fue el anfitrión de la quinta ronda de la temporada 2025.

La carrera 1, que se celebró el sábado 4 de octubre, presentó una competencia feroz a la última vuelta. Diez jinetes se turnaron para pelear por la posición del podio a lo largo de la carrera.

Uno de los nombres destacados es Davino Britani de Equipo de carreras de Astra Hondaquien comenzó desde la décima posición. Pudo parecer consistente en la primera fila y estuvo involucrado en la competencia principal.

En la última vuelta, el drama ocurrió cuando dos ciclistas japoneses cayeron en la última esquina. Davino aprovechó la situación para asegurar el cuarto lugar, sus mejores resultados esta temporada.

El corredor indonesio fue solo menos de medio segundo a la deriva del ganador de la carrera, Alfonsi Daquin. De hecho, la distancia con el tercer jinete es de solo 0.1 segundos.

Mientras tanto, el malatullah también es respaldado por Astra Honda Motor No puede aparecer en la Carrera 1 a pesar de que había mostrado un rendimiento prometedor. Fue declarado no en forma después del accidente en la sesión de calificación.

Álvaro Mahendra también registró resultados positivos al terminar en la décima posición. Desde la 18a cuadrícula, pudo levantarse y competir en el grupo de lucha del grupo.

Nelson Cairoli también mostró un aumento en comparación con la serie anterior en Japón. El corredor de 14 años comenzó desde la posición 13 y terminó la carrera en el puesto 12.

Por otro lado, Pranata Stars hizo su debut como comodín en Mandalika. A pesar de que era la primera vez que cayera en este evento, logró terminar en el puesto 17 de la 11a cuadrícula.

La próxima carrera se celebrará nuevamente en Mandalika el domingo. Los jóvenes jóvenes indonesios están decididos a cerrar el fin de semana con mejores resultados.