VIVA – Federal Oil dio un gran aprecio a dos corredores de equipos de carreras de Gresini Bk8 Motogp por su arduo trabajo y su impresionante rendimiento en la serie MotoGP Austria 2025, que tuvo lugar del 16 al 17 de agosto.

Alex Márquez ganó con éxito el segundo podio en la sesión de carrera de sprint, mientras que su compañero de equipo, Fermin AldegerTambién registró dulces resultados con el segundo podio en la sesión de carrera principal.

Desarrollo del mercado Gerente General de PT ExxonMobil Lubricantes Indonesia (PT EMLI), Rommy Averdy cuando, evaluó ese éxito como prueba de la consistencia del rendimiento del equipo de Racing de Gresini, que fue totalmente apoyado por el petróleo federal.

«El éxito extraordinario mostrado por los dos corredores después de las vacaciones de verano, especialmente el logro del segundo podio y el título de piloto de la carrera de Fermin Aldeguer, es una evidencia clara de la consistencia de la actuación del equipo de Besini Racing», dijo Rommy en Tangerang.

Según él, este logro también está en armonía con el compromiso federal de petróleo en la presentación de lubricantes de calidad que no solo hacen que las carreras de motor parezcan competitivas, sino que también proporcionan la máxima comodidad para los usuarios diarios de las motocicletas.

«La confianza del consumidor en los productos federales de petróleo se convierte en una base importante. Esperamos que este impulso positivo continúe hasta el final de la temporada MotoGP 2025«Añadió.

Fermin Aldeguer afirmó estar satisfecho a pesar de que inicialmente no lo defendió en el circuito de Spielberg.

«Esta es una carrera fantástica e inesperada, porque la pista austriaca no es mi favorito. El objetivo inicial de ingresar a los cinco primeros, pero cuando la carrera incluso tuvo tiempo de pensar en las posibilidades de ganar», dijo Aldeguer, quien comenzó desde la sexta posición.

Mientras tanto, Alex Márquez solo pudo terminar 10 en la carrera principal. A pesar de ser castigado por una larga vuelta, todavía está agradecido de abandonar Austria con puntos adicionales.

«Afortunadamente, dejamos a Spielberg sin perder puntos. Esta carrera es realmente insatisfactoria, pero debemos centrarnos de inmediato en la próxima serie en Hungría», dijo la hermana de Marc Márquez.

Los resultados en Austria mantienen a Alex Márquez cómodo en el segundo lugar en la clasificación con 276 puntos, 142 puntos a la deriva de la parte superior de la clasificación. Mientras que Fermin Aldeguer logró llegar al octavo lugar con una colección de 121 puntos.

La siguiente serie en Hungría

La próxima semana, MotoGP 2025 entrará en la serie 14 en el circuito de Balaton Park, Hungría. El equipo de Gresini Racing apunta a esta tendencia positiva para continuar hasta el final de la temporada.