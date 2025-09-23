La fecha de lanzamiento ‘The House of the Spirits’ establecida para 2026 en Prime Video

Autor más vendido Isabel Allende ha revelado que la adaptación de la serie de su icónica novela debut «The House of the Sprits» se estrenará el próximo año en Prime Video.

Hablando en una conferencia de prensa en Santiago, Chile, Allende, también mostró a los asistentes un clip de la serie en español de 8 episodios basada en su saga familiar muy popular.

«La casa de los espíritus«Sigue a la familia TrueBa a través de décadas de amor, conflicto y agitación social. Cuenta una historia realista mágica multigeneracional de romances ocultos, pasiones profundas y el peaje de una revolución violenta. A medida que pasan los años, los secretos y las luchas de la familia se construyen en un punto de ruptura, estableciendo el orgulloso y controlador patriarca y su fortaleza fuerte en la nieta opuesta de una niña de crecimiento.

Las nuevas imágenes de la serie revelaron un elenco dirigido por Aline Kuppenheim («Chile ’76») como Nivea del Valle junto con Fernanda Urrejola («Cry Macho») y Sara Becker («The Movie Teller») como Blanca Trueba en diferentes escenarios de vida.

Otros miembros del reparto incluyen a Alfonso Herrera («Sense8») como Esteban TrueBa, mientras que Nicole Wallace («My Fault») y la actriz-Helmer Dolores Fonzi, cuya segunda salida como el Director «Belen» se encuentra actualmente en competencia oficial en el 73º Festival de Cine de San Sebastiano, interpreta el Clairvoyant Clara del Valle en diferentes tiempos de su vida. «Belen» tocará en un video principal después de su carrera por el festival.

El autor participó en un panel de discusión con Showrunners Joy de Francisca («La vaca que cantó una canción en el futuro»), Urrejola y Andrés Wood («Noticias de un secuestro») donde discutieron su adaptación en una serie.

Después de haber vendido más de 70 millones de copias en todo el mundo, «The House of the Spirits» se considera una de las novelas más trascendentales del siglo XX. Anteriormente se adaptó a una película en 1993 protagonizada por Meryl Streep, Jeremy Irons y Antonio Banderas. La película fue criticada dada su podia de acentos. En una entrevista de 2021 con Variedad, Allende reflexionó sobre la adaptación de la película, señalando que a principios de los 90, uno necesitaba un gran elenco ya que la mayoría de las personas no estaban acostumbradas a los subtítulos. «Hoy en día, podría ser en maya, español, quechua o cualquier idioma y no necesitas grandes nombres, solo buenos actores», dijo.

La serie es producida por Filmnation, el equipo ganador del premio Multi Academy detrás de «Anora» y «Cónclave», con el apoyo de Pablo y la productora de Pablo y Juan de Dios Larrain, Fabula, los productores chilenos ganadores del Oscar de «La memoria eterna» y «una mujer fantástica».

Allende, Eva Longoria («Desperate Housewives») y Courtney Saladino («Jessica Jones») sirven como productores ejecutivos.

La muy esperada serie chilena estará disponible exclusivamente en videos principales en más de 240 países y territorios en todo el mundo.

Se une a una pizarra creciente de producciones originales de Amazon American American de «Betty La Fea: History continúa», «Desconectado 2: Reonnected», «Beat o Die», «Menem» y «Sayen».