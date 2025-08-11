La fecha de lanzamiento de ‘Shrek 5’ se retrasó a junio de 2027

La nueva fecha de lanzamiento para «Shrek 5» es Muy, muy lejos.

Universal and DreamWorks Animation have postponed the fifth “Shrek” film from Dec. 23, 2026 to June 30, 2027. This is the second release date delay for “Shrek 5,” which was originally set for July 2026. The studio didn’t give a reason for the hold up, but Universal has fielded outsized success with animated fare — such as “Despicable Me” franchise, “How to Train Your Dragon” and “The Super Mario Película de Bros. ” – En los meses de verano.

Como parte de la medida, Universal lanzará la película de eventos sin título de Illumination el 16 de abril de 2027 para desocupar la fecha de finales de junio de «Shrek 5».

Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz están regresando a la tierra ficticia de lejos, muy lejano en sus roles exclusivos como Shrek, Donkey y Fiona, mientras Zendaya se une al elenco. «Shrek 5» será dirigido por los veteranos de la franquicia Conrad Vernon y Walt Dohrn.

«Shrek 5» debutará en la pantalla grande un cuarto de siglo después del gran éxito animado de 2001, lo que dio un giro al concepto de Happily Ever After. Según lo contado por un Ogre incomprendido y su alegre banda de folk de cuento de hadas. «Shrek» se convirtió en un éxito instantáneo con casi $ 500 millones a nivel mundial, así como el primer ganador del Oscar para la función animada. La película fue seguida por tres secuelas «Shrek 2» de 2004, «Shrek the Third» de 2007 y «Shrek Forever After» de 2010 y dos spin -offs «Puss in Boots».