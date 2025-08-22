La fecha de lanzamiento de septiembre de Silksong (Roundup de noticias de juegos)

Después de siete largos años de muchas preguntas y muy pocas respuestas en respuesta, el equipo de videojuegos Cherry ha anunciado la secuela de «Hollow Knight» «Silksong«Se lanzará el 4 de septiembre.

Además, el desarrollador lanzó un avance para mostrar el primer vistazo al juego que han ofrecido en seis años, que los lectores pueden ver en el video a continuación.

Según la descripción del equipo de Cherry para el juego en Steam, «Como el Cazador Lethal Hornet, aventura a través de un reino gobernado por la seda y la canción!Caballero Hollow: Silksong‘es la secuela épica de’ Hollow Knight ‘, la galardonada aventura de acción. Viaje a tierras completamente nuevas, descubra nuevos poderes, luche contra vastas hordas de insectos y bestias y descubra secretos atados a su naturaleza y su pasado ”.

Las características del juego incluirán:

¡Descubre el reino de los insectos caídos de Pharloom! Explore las grutas cubiertas de musgo, las ciudades doradas y los moros mientras ascienden a la brillante ciudadela en la cima del mundo.

¡Participe en una acción acrobática letal! Ejerce un gran conjunto de movimientos mortales mientras bailas entre enemigos en combate rápido y hermoso.

¡HACERACIONES PODERESES! Dominar un arsenal en constante expansión de armas, trampas y mecanismos para vencer a tus enemigos y explorar nuevas alturas.

¡Resuelve misiones impactantes! Haz la búsqueda de bestias raras y resuelve misterios antiguos para otorgar los deseos de los oprimidos y restaurar la esperanza del reino.

¡Enfrentan más de 200 enemigos feroces! Bestias y cazadores, monstruos y caballeros. ¡Dárrelos a todos con valentía y habilidad!

¡Valan más de 40 jefes legendarios! Batalla héroes legendarios y reyes caídos en un combate épico para decidir el destino del reino.

¡Desafío del modo de alma de acero! Una vez que conquistes el reino, prueba tus habilidades en un nuevo modo que presenta un desafío más formidable.

¡Experimenta una impresionante puntuación orquestal! El galardonado compositor de Hollow Knight, Christopher Larkin, trae melodías melancólicas, cuerdas sinfónicas y temas de jefe de alma y toque de alma a la aventura.

Vea más noticias de juegos de esta semana en el rodeo a continuación.

Remolques

Sega lanzó un nuevo trailer centrado en la competencia para «Sonic Racing: Crossworlds» antes de su lanzamiento del 25 de septiembre.

*

Funcom lanzó un avance anunciado previo vista a una actualización de contenido gratuita y un DLC pagado para «Dune: Awakening».

Según Fundcom, «Llegada para llegar el 10 de septiembre, el Capítulo 2 será ‘Dune: Awakening’ La primera actualización gratuita de contenido gratuita, continuando la apasionadora historia principal, que terminó en un cliffhanger, y agregando contenido y contratos del Nuevo Mundo. Liberando en paralelo, ‘The Lost Harvest’ DLC, con un precio de $ 12.99, trae una nueva historia de posición estancada y cosméticos únicos».

*

ARC Games y Chief Rebel revelaron que su juego multijugador en línea de Dungeon Adventure (MODA), «Fellowship», se lanzará en PC Early Access el 9 de octubre por $ 24.99 y reveló un nuevo trailer.

Juegos recién anunciados

Wolcen Studio reveló que su «Pantheon del Proyecto» actualmente en desarrollo se titula formalmente «Gods, Death & Reapers». Según el estudio, el título presenta «juego de extracción de alto riesgo con una mecánica profunda de pirateo y corte».

Aquí está la descripción del juego: «‘Dioses, Death & Reapers’ es un juego de rol de extracción gratuito para jugar que arroja a los jugadores a una vida futura brutal donde la mitología es real, y los dioses se han ido. Comenzando en la mitología nórdica, la muerte misma ha elegido a los jugadores para ayudar a restaurar el equilibrio a los reinos que quedan en Chaos».

*

Netmarble anunció el nuevo juego acogedor «Project Bloomwalker».

Según el desarrollador Netmarble Neo, «Bloomwalker se traduce como ‘uno que camina mientras florece flores’, reflejando una visión de un mundo donde los pasos del protagonista traen vida con cada paso. El título simboliza el poder de los jugadores para ser una fuerza de curación y renovación. Paisajes contaminados, reunir recursos para elaboración y decoración, y forjar vínculos con sus extraños amigos mientras se preparan para nuevas aventuras «.

Más por venir …