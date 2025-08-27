La fecha de lanzamiento de Ed Gein Story ‘establece Netflix

Netflix ha lanzado imágenes de primer aspecto que revelan la fecha de estreno para «Monster: The Ed Gein Story. »

La tercera entrega en Ryan Murphy y Ian BrennanLa serie de antología del crimen se estrenará en el streamer en todo el mundo el 3 de octubre. Como se anunció anteriormente, la tercera temporada de «Monster» Stars Charlie Hunnam como el asesino en serie titular. Netflix también ha lanzado una serie de carteles con Hunnam, que se puede ver a continuación.

La descripción oficial de la nueva temporada establece:

«Asesino en serie. Grave Robber. Psycho. En los campos congelados de la década de 1950, la zona rural de Wisconsin, un recluso amigable y moderno y moderno llamado Eddie Gein vivió en silencio en una granja en descomposición, ocultando una casa de horrores tan espantoso que redefiniría la pesadilla estadounidense. de Monster que perseguiría a Hollywood durante décadas.

Junto a Hunnam, el elenco de «Monster: The Ed Gein Story» también incluye: Tom Hollander, Laurie Metcalf, Suzanna Son, Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill y Robin Weigert.

Brennan y Murphy crearon la serie y los productos ejecutivos, con Brennan también sirviendo como escritor. Hunnam es un productor ejecutivo además de protagonizar. Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Louise Shore y Carl Franklin también se ejecutan. Brennan dirigió dos episodios de la temporada, mientras que Winkler dirigió seis.

Las entregas anteriores de «Monster» de Murphy y Brennan incluyen «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story» en 2022 y «Monsters: The Lyle y Erik Menéndez Story» en 2024. El primero fue nominado para seis premios de primera hora de EMMY, llevándose a casa uno para Niecy Nash en la actriz de apoyo a la Operante de la Limitada o Anthology. Este último está actualmente nominado para 11 premios Emmy, con la 77ª Ceremonia de Premios Emmy programados para el 14 de septiembre.

Una cuarta temporada centrada en Lizzie Borden y el asesinato de su padre y su madrastra está actualmente en proceso. Ella Beatty protagonizará Borden.

Más por venir …