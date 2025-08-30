La fe se enciende la canción clásica Rida Sita Dewi con un toque de Gen Z

Yakarta, Viva – La fe esjoven solista de 17 años, anunció oficialmente soltero Su debut. Eligió a «Entre nosotros», que fue popularizado por Rida Sita Dewi (RSD) en 1995. Esta decisión es un paso valiente para un recién llegado en la industria música Indonesia.

Faith o familiarmente llamado Fay, reveló que conocía esta canción de sus padres. El amor de la letra y su significado lo alienta a revivir la canción clásica creada por Andre Hehanusa. Por reorganización, Fay quiere presentar esta canción a la generación más joven. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Fay compartió su razón durante el evento de vista previa nocturna en el Dharmawangsa, Yakarta, el viernes 29 de agosto de 2025. Afirmó enamorarse de inmediato de esta canción.

«Realmente me gusta la letra, el significado y la historia también. Quiero que los niños sepan en estos días esta canción», dijo Fay. También agregó: «Esta es una buena canción, su creación Om Andre Hehanusa, un famoso cantante y compositor».

Como fanático de la música clásica desde la infancia y el experto en tocar el piano, Fay cree que «entre nosotros» sigue siendo relevante para el oyente hoy. Esta canción se inspiró en los Corrs y ahora viene con un nuevo toque. Fay trajo esta canción en un formato en solitario, diferente de la versión original del RSD, que es un grupo vocal.

Andre Hehanusa también le dio su confianza a Fay para reorganizar esta canción para estar de acuerdo con la General Z.

«Quiero traer esta canción en la generación actual, y Om Andre me confía para cantarla con la versión Gen Z», explicó Fay.

Para Fay, su debut como cantante tiene un significado profundo. Viene de una familia multiétnica con una combinación única de cultura. Su padre era sangriento minang-javanese, mientras que su madre descendía de chino-japonés-sulawesi.

«Así que crecí de una familia que unió muchas culturas. Las canciones son una razón para que disfrutemos de la unión familiar. Con la música también Fay como mujer quiere seguir hablando de muchas cosas», dijo.

El sencillo debut de Faith Shillom titulado «Entre US» se lanzará oficialmente el 19 de septiembre de 2025. No solo en el formato de audio en la plataforma de música digital, el video musical también estará disponible para completar este plato. Con una combinación de letras clásicas y arreglos modernos, Fay espera que esta canción pueda ser un puente entre la nostalgia y el presente.