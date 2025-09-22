La FCC Democrat elogia a Disney por el restablecimiento de Jimmy Kimmel

Anna GómezEl único demócrata que actualmente se desempeña como comisionado en la FCC ha hablado en apoyo de La decisión de Disney de reanudar la producción en «Jimmy Kimmel Live.»

«Me alegra ver a Disney encontrar su coraje frente a la clara intimidación del gobierno», dijo en un comunicado. «Más importante aún, quiero agradecer a esos estadounidenses de todo el espectro ideológico que habló en voz alta y valiente contra este intento descarado de silenciar la libertad de expresión. Continuará dependiendo de nosotros como ciudadanos para rechazar la creciente campaña de censura y control de esta administración».

«Como esta FCC considera pasos que permitirían que los mismos conglomerados de medios de miles de millones de dólares que ceden a la presión del gobierno crecieran aún más grandes, debemos combatir estos esfuerzos para sofocar la libre expresión», continuó la declaración de Gómez. «Seguiré luchando para garantizar que los emisores locales tengan la independencia de enfrentar las amenazas del gobierno».

La declaración de Gómez se postula en contraste con la posición de Brendan Carr, presidente designado por Donald Trump de la FCC. El 17 de septiembre, hablando sobre el comentario de Kimmel de que el monólogo de que «The Maga Gang» estaba intentando retratar Charlie KirkEl asesino como «cualquier otra cosa que uno de ellos» Carr dijo un podcast«Podemos hacer esto de manera fácil o de manera difícil. Estas compañías pueden encontrar formas de cambiar la conducta y tomar medidas, francamente, en Kimmel o habrá un trabajo adicional para la FCC por delante». Horas después, Nexstar sacó «Jimmy Kimmel En vivo ”de sus estaciones afiliadas de ABC. La red detuvo la producción en el show nocturno después de eso.

Como señaló Gómez, la suspensión de Kimmel fue protestada por personas de diferentes orígenes políticos. Además del amplio soporte para Kimmel en Hollywood y a la izquierda, políticos republicanos, incluido Ted Cross y Rand Paul No estuvo de acuerdo públicamente con el enfoque de Carr sobre el asunto (aunque ambos también criticaron los comentarios de Kimmel sobre Kirk y señalaron el derecho de Disney a tomar medidas disciplinarias).