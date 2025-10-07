‘La favorita 1922’ se vende a HBO Max Latin America, 70 territorios

Fortalecer la huella global del drama español, Media MediaSet de Mediterráneo España Group ha licenciado la primera temporada de la serie de período de éxito «El favorito de 1922» a HBO Max Latina América.

El acuerdo marca la primera colaboración entre ambas compañías y lleva las ventas totales de la serie a 70 territorios en todo el mundo, consolidando su estado como uno de los dramas españoles más vendidos en los últimos años, fuera de las camionetas globales.

Producido por MediaSet España en colaboración con los producciones de Bambú respaldados por Studiocanal, «La Favorita 1922» se estrenó en marzo en la red gratuita de MediaSet Telecinco con un destacado 17.1% de audiencia compartida para la audiencia para una ficción local desde 2022.

Rápidamente se convirtió en uno de los títulos más transmitidos de España durante sus primeras semanas en línea.

Combinando los valores generales de producción, la narración emocional y un conjunto femenino fuerte, la serie ha alimentado el boca a boca fuerte tanto a nivel nacional como internacional.

Creado por el fundador de Bambú, Ramón Campos, Gema R. Neira, Paula Fernández y Curro Serrano, con la producción ejecutiva de Josep Cister Rubio, «The Favorito 1922» está protagonizada por Verónica Sánchez («The Pier,» «Sky Red»), Luis Fernández («The Protected») y Ravel Querol.

Ambientada entre Sevilla y Madrid en 1922, el drama se centra en la marquesa Elena de Valmonte, una mujer antes de su tiempo que escapa de un matrimonio opresivo para abrir un restaurante que se convierte en un santuario de independencia y un campo de batalla de ambición y supervivencia.

Incluso antes de su debut nacional, «La favorita 1922» provocó una fuerte demanda del mercado, con Mediterráneo asegurando preventas en más de 20 territorios en Europa y las Américas.

Los compradores incluyeron el flujo de Telecom Argentina para Argentina, Uruguay y Paraguay; Walter se presenta para Estados Unidos y Canadá; y puntos de venta europeos como Proximus en Bélgica y Radio y TV nacional lituana.

El drama representa la primera colaboración entre MediaSet España y Bambú, el productor detrás de los éxitos globales como «Grand Hotel», «Velvet» y la primera serie escrita de Netflix en España, «Cable Girls», y la audiencia y el éxito de ventas «The Vow», emitido por la emisora ​​pública RTVE.

«LA Favorita 1922» filmó en conjuntos que cubren más de 2,000 metros cuadrados y presentaban más de 500 trajes artesanales, destacando la artesanía meticulosa del período de Bambú.

Catog de tercer parque del Mediterráneo

Reforzando su estrategia internacional de diversificar su pizarra con guión, Mediterráneo también está expandiendo su catálogo de terceros con nuevos títulos para la distribución global.

After announcing in April the pickup of “Punto Nemo,” from Prime Video and Portuguese pubcaster RTP, Mediterráneo has recently picked up thriller “Desaparecido” (“Vanished”), a production by Grupo iZen’s Zebra Producciones with Pausoka Entertainment for Netflix Spain and Basque broadcaster EiTB’s Primeran, plus “Olivia,” a series Producido por Studio60 y Womack, actualmente filmando.

Creado por Xabi Zabaleta y Marta Grau, «Desaparecido» ha obtenido una gran audiencia tanto en Netflix, donde permaneció en sus 10 mejores series en España durante nueve semanas, y en Primeran, convirtiéndose en la serie más vea en la historia del Streamer Vasco.