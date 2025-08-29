La fascinante mirada de Laura Poitras a Seymour Hersh

¿Por qué no está cubriendo el New York Times, o, más al punto, descubrir, la historia de Jeffrey Epstein? Es la única historia en la que la izquierda y la derecha parecen estar de acuerdo: que algo muy escandaloso y de gran alcance continuó, y que se está reprimiendo, y que todo podría liderar … Dios solo sabe a dónde. (Digámoslo de esta manera: los republicanos y Los demócratas tendrían mucho que temer.) Hay personas poderosas, y sabemos quiénes son muchos de ellos, que tienen un interés personal en no permitir que la historia real salga allí. Hasta el día de hoy, nunca lo ha hecho.

Algunos afirmarían que los tiempos y los principales medios de comunicación en general, es cubriendo la historia de Epstein. El documento informa obedientemente sobre lo que está sucediendo con los archivos de casos (siempre alguna variación de: No, los archivos no se lanzarán), y recientemente ha proporcionado una crónica de ritmo por ritmo de la saga de la prisión de Ghislaine Maxwell, la mujer derecha de Epstein, que se trasladó a una instalación de seguridad mínima justo antes de que entregó una entrevista exoneradora Donald Trump, Bill Clinton, y otros de WorrleDoing. Sí, el Times es ciertamente bueno para leer sobre todo eso.

Pero lo que el documento no ha hecho, en absoluto, es sumergirse en la parte inferior de la historia, desenterrando lo que no se sabe al respecto, no solo informando sobre las maniobras legales o el testimonio ya documentado de los sobrevivientes, sino que organizan la imagen mucho más grande y espinosa de lo que sucedió. No lo están haciendo como Seymour Hershel tema de Laura Poitras y el fascinante documental de Mark Obenhaus «Encubrir«Hubiera intentado hacerlo hace 50 años.

En aquel entonces, cuando Hersh estaba descubriendo historias como la masacre My Lai, o el aparato de espionaje doméstico de la CIA y sus esfuerzos para socavar a los gobiernos elegidos en países como Chile (o años después, cuando descubrió la tortura que estaba pasando en la prisión de Abu Graib), estaba subiendo a una alta montaña del gobierno que se atenuó a cada paso. No se le entregó las historias; No fueron fáciles. En el caso de Epstein, lo que se ha convertido en la súplica justa estándar, casi puedes imaginarla en un cartel de protesta a fines de los años 60, es «¡Libera los archivos!» Pero aquí hay un Flash de noticias para usted: si cree que los archivos de Epstein se lanzarán alguna vez, está soñando. Las fuerzas dispuestas contra eso que suceden son demasiado poderosas. Solo hay una forma en que vamos a ver qué hay en esos archivos, y eso es si un reportero como Seymour Hersh los descubre. Eso, como captura «encubrimiento», es lo que solía ser los informes.

Cuando pensamos en los legendarios días de muckraking de los años 70, una época en que Hersh, junto con Bob Woodward y Carl Bernstein, cambiaron el significado del periodismo estadounidense, las hazañas de informar que los definieron ahora son icónicos que todos podemos actuar bastante complacientes sobre cómo cualquiera de esas hazañas llegó a pasar. ¡Incluso hicieron una película clásica de Hollywood al respecto! Cuando ves «todos los hombres del presidente», brillante y cautivador como es, hay una manera de que ahora veamos el descubrimiento del escándalo de Watergate a través de la lente de inevitabilidad. De curso Nixon y sus colegas estaban inmersos en trucos sucios. De curso Woodward y Bernstein se subieron a la historia. De curso Tenían un denunciante, la legendaria garganta profunda, sin la cual las revelaciones nunca habrían salido. De curso Trabajaron en la historia, paso a paso, durante siete meses (Hersh también lo hizo, escribiendo 40 piezas sobre Watergate para los tiempos). Y de curso Sus informes obstinados dieron como resultado que Nixon renuncie a la presidencia.

Pero nada de esto fue, de hecho, inevitable. Fue una serie de acciones y decisiones tomadas por las instituciones periodísticas de Estados Unidos durante un tiempo de crisis. La historia de Epstein necesitaría ser descubierta de la misma manera, como una elección, impulsada por la voluntad de perseguirla, para hacer lo que sea necesario. ¿Se necesitaría un denunciante? No hay duda. Y esa es una parte importante de lo que definieron reporteros como Hersh y Woodward y Bernstein. Cultivaron fuentes profundas dentro del estado profundo. La garganta profunda (es decir, Mark Sentir, el ex subdirector del FBI) ​​no solo abandonó el cielo; Era un viejo contacto de Woodward’s. ¿Quién sería el denunciante en el caso de Epstein? Alguien dispuesto a arriesgar su vida para filtrar los archivos.

Traigo todo esto porque cuando considera un documental como «Cover-Up», hay una tendencia a verla como historia de hace mucho tiempo, que en cierto sentido lo es. Pero Seymour Hersh está muy vivo, y sigue trabajando (tiene 88 años, y ahora publica sus informes sobre el sustituto). Y parte del significado de la película es que el tipo de informes intrépidos, obstinados y de inmersión profunda que sí no se puede permitir.

Cuando Hersh, en el documental, habla sobre cómo funcionan los medios estadounidenses, cómo es demasiado acogedor con el poder, puede parecer mucho al Noam Chomsky de «consentimiento de fabricación». Pero parte de lo que es tan convincente sobre el «encubrimiento» es que Hersh, en su apogeo, no era un agitador purista de pastel en el cielo como Chomsky; Era un tipo normal que simplemente quería que saliera la verdad. La película captura cómo cayó en el periodismo, después de ayudar a dirigir el negocio de limpieza en seco de su familia en el lado sur de Chicago. Originalmente era un reportero del crimen y obtuvo su gran descanso en 1963, cuando fue a trabajar para Associated Press. Asignado para cubrir el Pentágono, salía de las sesiones informativas de prensa con guión y, en cambio, deambulaba los pasillos y usaba su charla deportiva para hacerse amigo de los oficiales de alto rango.

Así es como se enteró de la historia de My Lai, cuando un oficial hizo referencia a lo que estaba sucediendo con el teniente William Calley (sin nombrarlo). El «encubrimiento» nos lleva al proceso de cómo se sacó a la luz esta compleja historia. Una falsa mitología de la masacre vive hasta el día de hoy (que los soldados estadounidenses se volvieron «locos» de violencia en las selvas), pero la verdad mucho más fea es que el asesinato de civiles vietnamitas había sido ordenado como una forma de inflar los números de víctimas (que era el criterio de éxito del ejército). Mi Lai no era el único mi Lai, lejos de eso. La historia, que Hersh rompió en 1969, se hizo nombre.

Tiene el mismo aspecto y personalidad ahora que lo hizo entonces: brevemente, abotonado, inquietando de manera abierta detrás de sus bocinas, con una convencionalidad limpia de América Medio. Lo que viste es lo que tienes; Se casó con Elizabath Sarah Klein en 1964, cuando tenía 27 años, y todavía están casados. Pero Hersh era, y es, un cliente puntiagudo. Dio sus archivos a los cineastas (el codirector de Poitras, Mark Obenhaus, es un antiguo asociado de Hersh, que es parte de por qué Hersh finalmente acordó hacer la película, después de hablar con Poitras sobre hacerlo durante 20 años), y vemos muchos de esos archivos, una montaña desordenada de documentos y notas legales con notas garabateadas, todo llamando al informático Karma de la edad previa al digital. Pero cuando Poitras, su voz fuera de la cámara, le pide a Hersh que hable sobre fuentes (no por nombrarlas, solo para hablar de ellas), actúa como si acaba de ser escaldado. Su respeto por la confidencialidad está más allá de la cubierta de hierro: es literalmente vida y muerte. (Para algunas de sus fuentes, eso es lo que son las apuestas).

Poitras y Obenhaus presentan muchas imágenes de archivo excelentes, y tenemos una idea de cómo Hersh, habiendo definido un nuevo tipo de informe adversario convencional al romper la historia de My Lai, fue barrido en el centro eléctrico del nuevo Yew York Times. Fue a trabajar para The Times en 1972, y dos años después comenzó su serie épica de artículos que descubrieron el informe de Joyas Family, el memorando interno de la CIA de 693 páginas que documentó las actividades más clasificadas y a veces ilegales de la agencia, desde tramas de asesinato extranjeros hasta los experimentos de control mental de MK-ULTRA. Pero para 1977, cuando Hersh había centrado su atención en la malversación corporativa, forzando la mala conducta interna por parte de Gulf & Western Industries, estaba entrando en territorio que se encontraba en los tiempos en sí mismo (como cuando se enteró de que Abe Rosenthal, el editor ejecutivo del documento, había obtenido la aprobación de la Junta para un préstamo hipotecario al igual que los que habían desaprobado Abe en Gulf & Western). En el documental, dice que dejar el Times se trataba realmente de reconocer los límites de lo que se podría hacer dentro del periodismo convencional.

La película también narra el momento en que Hersh se involucró en un escándalo propio. En la víspera de publicar su éxito de ventas de 1997 «The Dark Side of Camelot», tuvo que eliminar un capítulo basado en cartas que pretendían mostrar un contrato de dinero de silencio entre JFK y Marilyn Monroe. Las cartas, proporcionadas por Lex Cusack, habían resultado falsificadas, y Hersh fue criticado por haber tenido algo que ver con ellas. Pero eso probablemente dice más sobre el sentido colectivo de protección que las personas todavía sienten hacia el mito de JFK que sobre la integridad periodística de Hersh. (Había sido engañado, pero rectificó el error antes de publicar. Entonces, ¿por qué la protesta? La película se llama «encubrimiento» porque el encubrimiento es el estado metafísico en el que vivimos. Los verdaderos reporteros, como Hersh, son aquellos que se atreven a exponer lo que se les dice que no.