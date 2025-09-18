La familia sospechaba que había un actor intelectual detrás del caso de asesinato del banco, pidiendo a la policía que investigara

Yakarta, Viva – Consejo legal Jefe de la Familia de la sucursal de Bri, Muhammad Ilham Pradipta (37), Boyamin Saiman, evaluó el caso secuestro Y asesinato El que mató a su cliente no pudo separarse como un crimen diferente.

Leer también: Antiguo caso, presidente de los defensores de animales, Indonesia, se convierte en un informe del informe de Melanie Subono



Según él, el secuestro, la persecución, la disposición de los organismos hay una serie de eventos de crimen organizado.

«Esto no debería cortarse en pedazos. El secuestrador dijo que solo entregó a la víctima, los perseguidores afirmaron no tener la intención de matar, los cuerpos de los cuerpos razonaron que las víctimas todavía estaban vivas. Todos querían salvarse.

Leer también: El misterio del caso de la muerte del banco, la familia reveló los extraños signos de una semana antes del sádico secuestro





Sospechoso en el caso de asesinato del banco de Kacab

Hizo hincapié en el artículo correcto es el artículo 340 del Código Penal sobre el asesinato planificado, asociado con los artículos 55-56 del Código Penal con respecto a la participación.

Leer también: KPK sospecha que había otras compañías de servicios de K3 involucradas en el caso de Noel Extorsion



«Si este es un crimen organizado, todos los involucrados deben ser responsables. No solo el albacea, sino también los actores intelectuales que dan órdenes», dijo.

Boyamin también reveló que la existencia de víctimas había sido vigilada desde una semana antes del incidente.

«Hay un automóvil que monitorea su casa en Bogor. Hay signos extraños de víctimas, como estacionar el automóvil fuera del complejo, caminar cientos de metros, incluso fumar a pesar de que nunca. Era una señal de que se sentía incómodo, a pesar de que estaba enterrado solo», dijo.

Además, Boyamin dijo que había una fuerte sospecha de que los perpetradores trabajaban con personas en el banco.

«No usan el método del hacker. El método elegido realmente implica la autorización de los líderes de la rama. Eso significa que hay comunicación y hay un actor intelectual detrás de él», explicó.

Sobre esa base, la familia instó a los investigadores a desmantelar seriamente la red de los perpetradores, incluido quién se convirtió en el planificador principal.

«Si solo se detiene en el albacea, la verdad no se revelará. La familia exige plena justicia para los fallecidos», concluyó Boyamin.

Anteriormente, la policía se aseguró de que la víctima fuera descartada en una condición aún vivo, a pesar de que había sido flácida debido a ser golpeado, pegado y atado por los perpetradores.

La directora de policía metropolitana de Yakarta, la comisionada principal Wira Satya Triputra, enfatizó que el presunto artículo no era un asesinato, sino un secuestro que resultó en la muerte de la víctima.

«Para la condición de la víctima cuando se abandona o baja en el área de Bekasi, de acuerdo con la información sospechar Su condición aún es débil. El artículo que rodeamos el Artículo 328 Párrafo 3 es un secuestro que resulta en la muerte. Eso causó a las personas hasta la muerte «, dijo Wira durante una conferencia de prensa, el martes 16 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, el jefe de la Subdivisión de Jatanras de la Policía Metropolitana de Yakarta, AKBP Abdul Rahim, explicó que la víctima se había resistido mientras estaba en el automóvil de Avanza propiedad del equipo de ejecutor. La resistencia fue recompensada con actos de violencia repetidamente.

«Es cierto, cuando en el auto de Avanza hubo una paliza llevada a cabo por el equipo de secuestradores. La víctima fue pegada, luego atada, pero la víctima luchó de modo que fue derrotado hasta que débil. Después de ser entregado al equipo en el automóvil de Fortuner, la víctima también fue derrotada porque continuó.

Rahim agregó, según la confesión de los sospechosos, cuando descartó la víctima todavía estaba viva, a pesar de que estaba indefenso.

«Según la confesión de los sospechosos, cuando la víctima fue descartada, todavía se movía, solo era débil», explicó.

Con respecto a la razón por la que la víctima se quedó en el lugar, Abdul Rahim dijo que los perpetradores eligieron un lugar tranquilo en el área de campo de arroz, lejos del asentamiento.

«(La ubicación de la disposición) no es un lugar público, pero un área cerrada está tranquila, lejos del acuerdo», dijo.

Con esta construcción legal, la policía enfatizó que el caso fue manejado como un delito penal que provocó la muerte, no un asesinato premeditado.

TVONENEWS/RIKA PANGESTI