La familia solicitó la claridad del caso de la muerte de Arya Daru al DPR, duda de la declaración de la policía.

Yakarta, Viva – Familia de diplomáticos indonesios Arya Daru Pangayunan asistió a la reunión de audiencia pública (RDPU) con la Comisión XIII RPD buscar justicia relacionada con los casos muerte Arya.

La familia que vino fue Meta Ayu Puspitantri como la esposa de Arya y Subaryono como el padre de Arya. También fueron acompañados por un abogado, Nicholay Aprilindo.

Subaryono transmitió su presencia al DPR para pedir ayuda relacionada con la claridad del caso de la muerte de Arya Daru. Porque considera todo lo que se transmite Investigador La policía aún no está clara.

La joven sala diplomática de Kemenlu Arya Daru fue encontrada muerta en la policía Foto : Muelle. Policía del Metro Central de Yakarta

«No ha habido una decisión clara de lo que realmente le sucedió a nuestro hijo. Ese fue el primero. Fui el padre biológico de Arya Daru», dijo Subaryono durante una reunión en el Edificio del Parlamento, Central Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025.

El profesor retirado de ingeniería de geodesía, la Universidad Gadjah Mada (UGM), dijo que la familia apreciaba todo lo que los investigadores habían llevado a cabo los investigadores al descubrir el caso de la muerte de Arya.

Sin embargo, su partido sintió que todo lo que fue transmitido por el investigador aún no estaba claro. Subaryono sintió que todavía había irregularidades con respecto a la muerte de su hijo.

«Aunque también aprecio de las partes interesadas, por supuesto, hemos trabajado duro, pero para nosotros aún no nos ha hecho sentir claro lo que realmente le sucedió a nuestros hijos», dijo Subaryono.

El vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes XIII Andreas Hugo Pareira reveló que la RDPU se llevó a cabo después de una solicitud de audiencia de la familia Arya. Anteriormente, esta carta de audición fue transmitida por la esposa de Arya a la DPR.

«La familia del fallecido a través del abogado, solicitó que la divulgación sobre el caso de la muerte del difunto Arya Daru Pangayunan, un joven diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores», dijo Andreas en la reunión.

Kosh Diplomat Young Ministerio de Asuntos Exteriores Arya Daru fue encontrado muerto en una cinta durante la escena del crimen Foto : Muelle. Policía del Metro Central de Yakarta

Dijo que la familia sintió que el caso de la muerte de Arya Daru todavía tenía muchas preguntas. Además, la familia también solicitó la protección de los derechos humanos (HAM).

A la reunión también asistieron el Director General de Servicios de Derechos Humanos y el cumplimiento del Ministerio de Derechos Humanos, el Presidente del Instituto de Protección de Testigos y Víctimas (LPSK) y el Presidente de la Comisión Nacional de Mujeres.

