La familia rechaza el cuerpo de Nandi Juliawan, autopsia después de ser encontrado el suicidio muerto

VIVA – Nandi JuliawanEncuye en la popular serie de matones de jubilación, encontrados sin vida por su esposa en su residencia ubicada en Garut, West Java. Su repentina partida dejó una profunda tristeza por su familia y colegas.

La policía reveló la cronología de la muerte del pesinetrón que era bastante trágica. Según las declaraciones policiales, Nandi fue encontrado sin vida con la condición colgada en su casa. Se sabe que la familia rechazó la autopsia de su cuerpo. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«El testigo vio a la víctima colgando el pareo al lado de las escaleras», dijo el AKP Joko Prihatin, la estación de policía de Kasatreskrim Garut, al dar información a los periodistas citados de Viva el domingo 7 de septiembre de 2025.

El descubrimiento tuvo lugar el sábado 6 de septiembre de 2025, después de que su esposa regresó de la venta en el área de Garut City. Este momento muy desgarrador hace que la familia se comunique inmediatamente con la policía. El oficial que llegó a la escena confirmó que Nandi Juliawan había muerto.

Esta triste noticia pronto se extendió en las redes sociales. Abenk Marco, el colega de Nandi en un matón retirado, expresó su pérdida a través de Instagram. En su carga, Abenk rezó por la partida de su mejor amigo.

«Un amigo más va a la jubilación del matón de la telenovela, descansa en paz, ‘Encuye’. La mejor oración para ti, amigo. Y para la familia que queda atrás, con suerte dada paciencia y fortaleza. Amin Yra», escribió Abenk.

Aunque la investigación ha comenzado, la familia de Nandi Juliawan decidió no hacer una autopsia. La policía respeta la decisión de la familia.

«La familia se niega a ser realizada por la autopsia», agregó AKP Joko preocupado.

El cuerpo de Nandi Juliawan fue enterrado esa noche, inmediatamente después de ser descubierto, en honor a las solicitudes familiares.

Este artículo no es para inspirar y ser animado que no lo esté imitando. Si siente los síntomas de la depresión, problemas psicológicos que llevan a pensar en suicidarse, consultar de inmediato con aquellos que pueden ayudarlo, como psicólogos, psiquiatras o clínicas de salud mental.