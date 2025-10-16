La familia finalmente revela la causa de la muerte de Diane Keaton

VIVA – La familia finalmente reveló oficialmente la causa de la muerte de la legendaria actriz de Hollywood. Diana Keaton. Anteriormente, se informó que Diane, conocida por sus papeles en El Padrino y Annie Hall, murió el 11 de octubre de 2025 en California. Exhaló su último aliento a la edad de 79 años.

Se sabe que Diane murió después de sufrir neumonía. En un comunicado de la familia, expresaron su gratitud por las oraciones y el apoyo de personas de todo el mundo. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«La familia Keaton está extremadamente agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido en los últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre», escribió la familia en un comunicado oficial citado por Gente el jueves 16 de octubre de 2025.

Además de confirmar la causa de la muerte, la familia también reveló cosas que preocuparon mucho a Diane durante su vida.

«Amaba a los animales y siempre estuvo comprometido a apoyar a la comunidad de personas sin hogar. Una donación a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un tributo hermoso y significativo a su memoria».

Según fuentes de GenteEl estado de salud de Diane decayó repentinamente hasta que finalmente exhaló su último aliento para siempre.

«Su salud empeoró muy rápidamente y es muy triste para todos los que la amaban. Esta muerte fue completamente inesperada, especialmente para alguien que era conocido por ser tan fuerte y apasionado», dijo la fuente.

Diane Keaton es ampliamente conocida como un ícono de Hollywood desde la década de 1970. Ganó un Oscar a la Mejor Actriz por la película Annie Hall (1977) y también apareció deslumbrante en varias películas populares como El Padrino, El club de las primeras esposas, La piedra de la familia y El club del libro.

Además de actuar, Diane también ha trabajado como directora en varias obras, entre ellas el documental Heaven (1987) y la película Hang Up (2000).

Nacida en Los Ángeles en 1946 con el nombre de Diane Hall, adoptó dos hijos, Dexter en 1996 y Duke en 2001. A pesar de vivir sin pareja, Diane dijo una vez en una entrevista de 2019 que estaba contenta con su elección.