La familia finalmente abre la voz sobre el tema de que Denada tenga hijos además de Ressa y Aisha.

Jacarta – Polémicas en torno a la vida personal. Denada calentándose de nuevo. Justo ahora el público quedó impactado por la confesión. Ressa Rizky Como Rossano es su hijo biológico, ahora el cantante tiene que afrontar nuevas acusaciones no menos graves: la cuestión de tener otro hijo que, según se dice, fue ocultado deliberadamente.

Como no quería que estos rumores se propagaran salvajemente y dañaran aún más la privacidad de la familia, la administración de Denada y la familia extendida finalmente intervinieron. Esta firme postura la transmitió a través de una publicación en la cuenta de Instagram de su madre, Emilia Contessa, el lunes 9 de febrero de 2026. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

En esta carga, la familia transmitió una declaración oficial, así como una fuerte advertencia a las partes que se consideraba que estaban difundiendo información falsa y calumnias en espacios públicos.

«Con esto, la dirección y la familia Denada transmiten una declaración oficial sobre la circulación de informaciones, relatos e informes difamatorios, infundados y que no pueden justificarse legalmente en los espacios públicos, incluidas las redes sociales», se lee al principio de la carta, citada el martes 10 de febrero de 2026.

La confesión de Ressa desencadena especulaciones descabelladas

Desde que Denada reconoció públicamente a Ressa como su hijo biológico, separado hace mucho tiempo, el espacio de las redes sociales se ha llenado de especulaciones. Algunos internautas incluso plantearon teorías de conspiración, como si todavía hubiera «otros niños» del pasado de Denada que no hubieran sido revelados al público.

La familia considera que tales relatos son una forma de difamación y una grave violación de la privacidad. Por ello, en este comunicado la familia Denada destacó los hechos que denominaron verdad jurídica.

«Por la presente confirmamos clara e irrefutablemente que: 1. Denada sólo tiene dos hijos biológicos, a saber, Ressa y Aisha», escribe el comunicado.

Esta confirmación también rompe con el tema que circula ampliamente en el ciberespacio.

«Cualquier forma de información… que afirme que Denada tiene hijos distintos de Ressa y Aisha es falsa, engañosa y contiene elementos de difamación», continúa el comunicado.

Amenaza de acciones legales al acecho

Sin limitarse a hacer aclaraciones, la familia de Denada también dio una fuerte señal de que este problema podría tener un fin a largo plazo. Los impactos psicológicos, sociales y reputacionales causados ​​por los engaños se consideran demasiado grandes para dejarlos en paz.