La familia del terapeuta de Delta ABG que murió en el sur de Yakarta retira el informe: ¿el caso de explotación infantil corre riesgo de muerte?

Jacarta – La familia de la víctima. terapeuta Delta Spa Pejaten con las siglas RTA (14), lo ha revocado informe La policía acusó anteriormente de presunta explotación de un adolescente ABG de Indramayu.

Lea también: LBH AMPI y AMPG informan docenas de cuentas de redes sociales de Hina Bahlil a Bareskrim y Polda Metro Jaya



El jefe de policía del metro del sur de Yakarta, el comisionado de policía Nicolas Ary Lilipaly, confirmó la noticia de la retirada del informe. Dijo que la carta oficial de solicitud fue recibida por los investigadores el 13 de octubre de 2025.

«El periodista, en este caso el hermano de la víctima, envió una carta a los investigadores, afirmando que el informe fue retirado porque había paz entre la víctima y el periodista», dijo Nicolas a los periodistas el martes 21 de octubre de 2025.

Lea también: Delta Spa Bali también será investigado por la muerte de un terapeuta ABG en Pejaten, el motivo…





Se cree que el lugar donde se encontró el cuerpo de la mujer es un terapeuta.

Aun así, Nicolas enfatizó que la policía aún no puede confirmar si este caso se detendrá o continuará. Porque, hay una serie de disposiciones legales que deben cumplirse antes de que el caso pueda resolverse a través de la justicia restaurativa (RJ).

Lea también: Se pensaba que tenía 24, ¡resulta tener 14! Se revelan hechos impactantes detrás de la muerte del terapeuta Pejaten de ABG Delta Spa



«Todavía lo estamos considerando de acuerdo con las directrices del Perkap número 8 de 2001. Por lo tanto, aún no es seguro si continuará o no. Nos atenemos a las leyes aplicables y a los SOP», subrayó.

Hasta ahora, el equipo de investigación de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta ha examinado a 20 testigos. Procedían de diversas partes, incluidos los reclutadores de la RTA, el gerente del spa donde trabajaba la víctima y el Servicio de Registro Civil y de Población de Indramayu (Disdukcapil).

«Hasta ahora hemos interrogado a 20 testigos», dijo Nicolas.

Mientras tanto, los investigadores aún esperan los resultados de la autopsia, que es la clave para descubrir la causa exacta de la muerte de RTA. La policía espera que pronto se pueda publicar un informe médico del hospital para poder determinar la muerte del adolescente.

«Tenemos que hacer una investigación profunda, determinar por qué murió esta víctima, si hubo elementos criminales o no», dijo.

Anteriormente se informó que la policía afirmó que el terapeuta del Delta Spa con las iniciales RTA (14), que fue asesinado, utilizó el KTP (tarjeta de identidad residencial) de su pariente de 24 años con las iniciales SA, para ser aceptado para trabajar como terapeuta en el spa.

«El KTP utilizado por la víctima para registrarse para trabajar es el KTP del familiar de la víctima (que todavía es familia), dijo el jefe de la Unidad de Protección de Mujeres y Niños (PPA) de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, comisionado adjunto de policía Citra Ayu, el domingo 19 de octubre de 2025.