La familia de Sophie Cunningham voces frustración por la WNBA oficiando después de una lesión

El Fiebre de IndianaSophie Cunningham sufrió una lesión en la rodilla durante la victoria en tiempo extra del domingo contra el Connecticut Sun, que una vez más ha provocado preocupaciones sobre la seguridad de los jugadores y el arbitraje en la WNBA.

Cunningham fue enviado al piso en aparente agonía cuando la guardia del sol Bria Hartley lo tropezó cuando estaba debajo de la canasta.

El papel de Cunningham fuera de la cancha ha sido fundamental para la fiebre esta temporada, especialmente desde que Caitlin Clark ha estado fuera por lesiones.

El agarre de la rodilla de Cunningham, a pesar de que ganó la fiebre, causó mucha preocupación entre los fanáticos, los compañeros de equipo e incluso su entrenadora, Stephanie White, quien admitió que su inicial la respuesta fue«Santo S – T».

White declaró a los periodistas lo alarmante que era la situación, a pesar de que no tenía una actualización sobre el estado de Cunningham.

«Especialmente la forma en que cayó y cómo se estaba sosteniendo y cuánto dolor estaba, en ese momento es como, ‘basura'».

La hermana de Cummingham llama a la liga por oficiales

A pesar de la lesión de Cunningham, la reacción de su familia se convirtió rápidamente en un tema destacado en las redes sociales. En un comentario sobre X, anteriormente Twitter, Lindsey Cunningham criticó a la WNBA y sus funcionarios.

«@Wnba tal vez deberías concentrarte menos en multas a los jugadores por comentar sobre tus pobres oficiando y más sobre la contratación de funcionarios que puedan llamar a un juego consistente y proteger a tus atletas. Patético. Rezando por ti. @Sophaller», escribió Lindsey.

17 de agosto de 2025

Las recientes multas de la liga de Sophie Cunningham fueron referenciadas en sus críticas, ya que hablaba con franqueza sobre oficiar inconsistencias en su podcast.

Los comentarios de Lindsey resonaron con los fanáticos que han afirmado durante mucho tiempo que los árbitros de la WNBA a menudo luchan por mantener el control durante los juegos físicos y que los jugadores estrella, en particular, no siempre reciben el mismo nivel de protección que se ve en otras ligas.

La madre de Cunningham también pesó

La madre de Sophie, Paula, también expresó su opinión en línea, pero finalmente la eliminó. Paula, a diferencia de Lindsey, desahogó su frustración hacia el oponente que golpeó a su hija.

«Hartley es una jugadora descontento que tiene problemas a donde quiera que vaya; es simple y juega fuera de control». Paula escribió.

Paula no estaba clara sobre lo que se refería, pero Hartley recientemente ha estado en el centro de atención para cuestiones disciplinarias. Fue expulsada durante el juego anterior del sol después Tirando el cabello de Angel Reese durante un altercado a principios de esta temporada y también cometiendo una falta flagrante contra Skylar Diggins. La madre de Cunningham vio la colisión como un patrón de juego imprudente, no un accidente.

WNBA oficiando bajo el microscopio durante toda la temporada

Esta temporada, la liga ha estado bajo un escrutinio creciente con respecto al arbitraje. La fiebre de Indiana ha sido objeto de quejas de los fanáticos, con el tratamiento de Caitlin Clark por parte de los defensores que frecuentemente generan una discusión más allá de las multas de Cunningham. Existe un consenso de que Clark ha tolerado la fisicalidad excesiva sin recibir suficientes silbatos de los funcionarios, lo que lleva a preocupaciones más amplias sobre la consistencia y la seguridad de los jugadores.

La indignación de su familia, que ahora se suma a un coro creciente, proviene de que Cunningham se quede fuera después de una colisión que algunos consideran que se pueden prevenir. Los fanáticos discuten el WNBA Debería dar prioridad a las mejoras oficiantes, no solo para garantizar la justicia, sino también para salvaguardar la salud a largo plazo de los atletas. Cummingham se ha convertido en un sensación viral Etiquetado ‘The Enforcer’ a principios de esta temporada, después de proteger a su compañero de equipo, Caitlin Clark, de la ex guardia de Sun, Jacy Sheldon, a quien los funcionarios se le permitió salirse con la suya.

¿Qué sigue para Cunningham y la fiebre?

La fiebre ya se encuentra en una situación desafiante con Clark no disponible, y perder a Cunningham durante cualquier tiempo sería un revés significativo. La fiebre puede necesitar ajustar sus rotaciones y confiar aún más en los jugadores más jóvenes si la lesión de la rodilla de Cunningham sigue sin estar clara.

La familia de Cunningham ha cambiado su enfoque de los ajustes de baloncesto a la responsabilidad. El mensaje de Lindsey a la WNBA fue sencillo: proteger a los atletas para evitar otra lesión prevenible que podría evitar que una estrella juegue.

El aumento de la visibilidad de la liga y el compromiso de los fanáticos solo aumentarán el escrutinio en torno a oficiar. La lesión del domingo no fue solo un incidente desafortunado para la familia Cunningham; Fue la última instancia de lo que perciben como deficiencias sistémicas de la WNBA para salvaguardar a sus jugadores.