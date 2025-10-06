La familia de las víctimas del internado islámico Al Khoziny rechaza la compensación, la razón de la bendición y la bendición del Kiai Pesantren

Sidoarjo, Viva – La familia del difunto Muhammad Sholeh bin Abdurrahman (22), Santri El origen de Belitung, que murió debido al colapso de la Al Khoziny Islamic Boarding School, Buduran, Sidoarjo, tomó una decisión diferente. Se niegan y regresan al mismo tiempo Compensación previamente dado por el pesantren.

Leer también: BNPB dijo que todavía había 10 víctimas más enterradas por las ruinas de Musala Ponpes al Khoziny



La hermana de la víctima, Abdul Fattah, dijo que la familia esperaría más oraciones y Rida Kiai en comparación con la asistencia material.

«La familia espera más oraciones y bendiciones en lugar de asistencia material, de modo que se conviertan en bendiciones para el difunto y la familia que quedó atrás», dijo Fattah por Instagram @Nowdots.

Leer también: Menko Cak Imin seguido inmediatamente por las directivas de Prabowo, verifique el estado del edificio Ponpes



Al Khoziny Pesantren cuidador, KHR Muhammad Ubaidillah Mujib, enfatizó que la compensación se dio como una forma de condolencias y una disculpa.

Evacuación que ingresa a la etapa final

Leer también: El sector de la misericordia fue enterrado en las ruinas de Al Khoziny Ponpes, alegado



Junta Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) informan que el proceso de evacuación de las víctimas del colapso del edificio Ponpes de Al Khoziny ha entrado en la etapa final. La limpieza de los escombros restantes se realiza con la ayuda de equipos pesados ​​para acelerar la búsqueda.

Los datos de BNPB por lunes (6/10) a 14.45 WIB registraron el número de muertes que llegaron a 53 personas. Hasta 97 personas han terminado de recibir tratamiento, seis víctimas todavía están siendo tratadas médicamente, y se encontraron cinco piezas de cuerpo que todavía están en la etapa de identificación del equipo de DVI de la Policía Regional de Java Oriental.

En los últimos desarrollos en la operación de búsqueda de octavo día, un total de 165 personas fueron registradas como víctimas, que constaban de 104 sobrevivientes, 61 personas murieron. Hasta el último informe, ocho víctimas fueron evacuadas con éxito de los sectores A2 y A3.