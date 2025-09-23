La ‘Familia’ de Francesco Costabile es el candidato al Oscar de Italia

El melodrama oscuro de Francesco Costabile «Familia» ha sido designado como ItaliaEl candidato a la mejor categoría internacional de películas de los Premios de la Academia 2026.

«Familia», que entrelazan los elementos del thriller psicológico y los comentarios sociales y se lanzó desde 2024 desde el Festival de Cine de Venecia, fue una elección algo sorprendente. Varios otros candidatos entre los 24 títulos en la carrera que se designaron hicieron su debut en la competencia en Venecia este año, incluido el Doc de Gianfranco Rosi «Bajo las nubes», que ganó el Premio Especial del Jurado en Venecia. Otras presentaciones en la carrera que se lanzó recientemente desde el Lido y se consideraron los favoritos incluyeron «Duse» de Pietro Marcello, protagonizada por Valeria Bruni Tedeschi como la legendaria actriz Eleonora Duse, y la drama psicológico de Leonardo di Costanzo «Elisa».

El abridor de Venecia de Paolo Sorrentino «La Grazia» no estaba en la lista debido a su fecha programada de lanzamiento de principios de 2026.

«Familia» sigue el desgarrador viaje de Luigi, un joven que lucha con un legado familiar tóxico y su enredo con ideologías extremistas. Basado en el libro autobiográfico de Luigi Celeste «No será así para siempre», la historia profundiza en los ciclos destructivos de violencia y la lucha por la redención.

«Familia» se lanzó en 2024 desde el Strand Horizons de Venecia y ganó el premio de la sección al mejor actor que fue a Francesco Gheghi. El elenco de la película también confunde Barbara Ronchi («secuestrado» de Marco Bellochio) y Francesco di Leva («Nostalgia» de Mario Martone).

Costabile previamente obtuvo el aclamado de la crítica por su característica de debut «UNA Femmina, el código de silencio» sobre las mujeres que han tenido el coraje de separarse del control de los lazos y los códigos de sangre de la mafia calabriana.

«Familia» es producida por Attilio de Razza y Nicola Picone en Rome Tramp Limited. Los coproductores son Nicola Giuliano en la película índigo de Roma y Pierpaolo Verga en Naples ‘Groove, y en asociación con Medusa Film.