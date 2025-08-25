¡La familia de Arya Daru recibió un sobre con el símbolo de la estrella, el corazón y el símbolo de la flor de una figura misteriosa! ¿Qué significa?

Yakarta, Viva -Teka-Teki muerte Joven diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores), Arya Daru Black (ADP), más confuso.

La razón es que, después de ser encontrada trágicamente con la cabeza envuelta en una cinta en la sala de embarque del área de Menteng, el centro de Yakarta, ahora se revela sobre misterioso chocolate recibido familia víctima. Notario KompolnasMochammad Choirul Anam, afirmó haber visto el contenido del sobre.

«El sobre marrón contiene espuma de poliestireno, (forma) de flores, estrellas y corazones. No fue entregado a Kompolnas. Kompolnas solo vio la imagen», dijo, citado el martes 26 de agosto de 2025.

Entonces, continuó Anam, su partido sugirió a la familia de la víctima que diera el sobre al investigador de la policía regional de Metro Jaya. Porque, la policía del metro que manejó la muerte de la víctima.

«Pero en ese momento se entregó a la Policía Metropolitana de Yakarta. Nuestro personal acompañó el proceso. Se convirtió en una parte que también fue explorada por la Policía Metropolitana de Yakarta», dijo.

Para tener en cuenta, el abogado de la familia, Nicholay Aprilindo, enfatizó que el sobre apareció en el medio del evento de recitación fallecido en Yogyakarta, el 9 de julio de 2025. Un hombre desconocido de repente vino y lo entregó.

Anteriormente informó, el cuerpo de Arya fue encontrado en una condición patética en su sala de embarque en el área de Menteng, Central Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con una cara envuelta en cinta de plástico y de conducto amarillo, lo que había causado especulaciones públicas sobre el presunto asesinato.

Sin embargo, hasta ahora el investigador declaró que no encontró un elemento criminal en la muerte. Basado en los resultados de la investigación PolicíaSe concluyó que no había participación de otros en la muerte de Arya o en otras palabras, Arya mató al suicidio.

Aun así, la policía todavía está recibiendo otra información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Entonces, este caso fue confirmado por la policía aún no detenido o SP3.