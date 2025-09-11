La familia de Arya Daru presentó protección a LPSK, esta es la razón

Yakarta, Viva – Familia diplomático Young Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores) El fallecido Arya Daru Pangayunan (ADP) presentó una solicitud de protección al Instituto de Protección de Testigo y Víctimas (Lpsk), después de experimentar una serie de irregularidades.

«Es cierto que ha habido una solicitud de protección de la familia del difunto ADP hasta seis personas», dijo el jueves el vicepresidente de LPSK, Susilaningtias en Yakarta.

Dijo que la solicitud fue presentada por la familia Arya Daru al LPSK a fines de agosto de 2025 y que actualmente todavía está en la etapa de verificación de archivos.



Young Diplomat del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Pangayunan

«Todavía estamos verificando archivos o revisiones administrativas», dijo.

Consideró la sumisión de la protección entregada por la familia del Ministerio de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores no sin causa porque la familia transmitió la existencia de una serie de irregularidades.

Afirmaron haber recibido símbolos extraños en forma de corcho en forma de estrellas, corazones, a flores frangipani durante el evento de recitación.

«La cuestión de las irregularidades también se transmitió a LPSK con respecto a que hubo partes que enviaron mensajes a través de símbolos que no se entendieron», dijo.

Además, continuó, la familia dijo que se dijo que las flores en la tumba del fallecido eran reemplazadas por partes desconocidas.

«Si la razón es más profunda, es aconsejable ir al poder de la ley. Pero lo que transmitido al LPSK es su esperanza de que la protección de LPSK pueda fortalecer a la familia con su ley para poder expresar la muerte del ADP tardío», dijo.

Anteriormente, el joven diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia Arya Daru Pangayunan (ADP) fue encontrado muerto con la condición de la cabeza en la casa de huéspedes Gondia Room 105, Jalan Gondangdia Kecil Número 22, Village de Cikini, distrito de Menteng, Central Jakarta, el martes 8 de julio alrededor de 08.10 WIB.

La Dirección de Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta concluyó que la muerte de ADP sin la participación de otros. La conclusión se basa en los resultados de la investigación realizada por investigadores que involucran a varios expertos.

La policía tampoco encontró sustancias peligrosas en el examen toxicológico del cuerpo de ADP, mientras que el Centro de Laboratorio Forense de la Policía Nacional (Puslabfor) declaró que no había ADN y huellas digitales que no se encontraron ADP en la ubicación de su cuerpo. (Hormiga)