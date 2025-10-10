La familia de Arya Daru prepara nuevas pruebas e insta a la policía a visitar la escena del crimen de otra muerte

Jacarta – Fiestas familia joven diplomático Arya Daru Negro (ADP) Preparar pruebas y testigos de los nuevos miembros para presentarlos directamente al investigador. Policía Metro Jaya la próxima semana.

Lea también: Expediente del caso Delpedro Cs entregado a fiscal, ¿será juzgado próximamente?



Está prevista una reunión importante entre la familia de Arya Daru y los investigadores el jueves 16 de octubre de 2025 en la sede de la policía de Metro Jaya.

«El equipo estará presente en su totalidad y será recibido directamente por la Dirección General de Delitos, especialmente por la Subdirección de Resmob, para explicar los resultados del procesamiento de la escena del crimen y el progreso de la investigación hasta el momento», dijo a los periodistas el jefe de la Subdivisión de Información Pública de la Policía de Metro Jaya, el comisionado adjunto de policía Reonald Simanjuntak, a los periodistas, el viernes 10 de octubre de 2025.

Lea también: Después de que se suspendiera su detención, la declaración de la TikTokers Figha Lesmana fue realmente inesperada





Jefe de policía de Gowa AKBP Reynald TS Simanjuntak

El abogado de la familia de Arya Daru, Dwi Librianto, confirmó que su partido estaba dispuesto a proporcionar nuevos datos que, en su opinión, podrían ayudar a revelar la verdad detrás. muerte joven diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Lea también: 21 niños en la India murieron debido al jarabe tóxico para la tos y el jefe de una empresa farmacéutica fue arrestado



«Discutiremos entre nosotros cómo se puede revelar este caso. Si es lo que es, no hay problema. Pero si aún se puede profundizar más, eso es lo que alentaremos», dijo Dwi.

También reveló que su equipo traería pruebas adicionales y presentaría peritos para brindar opiniones forenses y legales sobre los resultados de la investigación que había anunciado la policía.



Joven diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Pangayunan

«Todavía hay información nueva que transmitiremos. Y, por supuesto, traeremos expertos para que todo pueda ser abierto y objetivo», afirmó.

No sólo eso, la familia también instó a los investigadores a regresar al lugar de la muerte de Arya Daru, es decir, a la sala de embarque en el área de Menteng, en el centro de Yakarta. Esta medida se tomó porque el equipo legal fue nombrado sólo dos meses después de la muerte de ADP y nunca había visitado directamente el lugar del incidente.

«Solo somos representantes legales desde el 22 de agosto, por lo que aún no conocemos en detalle el estado de la escena del crimen. Les pedimos que asistieran en persona para que podamos ver por nosotros mismos cómo es la situación en el terreno», dijo Dwi.

Para su información, el cuerpo de Arya fue encontrado en condiciones patéticas en su pensión en el área de Menteng, en el centro de Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con el rostro envuelto en plástico y cinta adhesiva amarilla, lo que dio lugar a especulaciones públicas sobre un presunto asesinato.