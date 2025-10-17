La ‘familia de alquiler’ lo ayudó a superar la lucha por la inseguridad

Brendan Fraser se volvió vulnerable en una sesión de preguntas y respuestas después de la proyección en Londres de su nueva película «Familia de alquiler”, y le dijo a la audiencia que realizar el proyecto lo ayudó a superar sus persistentes dudas.

“Lucho contra la inseguridad y hacer esta película me recordó que soy lo suficientemente bueno, y siempre lo fui”, dijo Fraser. «¿Por qué me estoy dando tantas dificultades? Está ahí».

El comentario se produjo al final de una emotiva mesa redonda sobre la película, que ha sido seleccionada para los festivales de cine de Toronto, Londres y Tokio. “Rental Family” sigue al personaje de Fraser, Philip Vanderplug, un forastero a la deriva en Tokio que se involucra en la industria japonesa de “familias de alquiler”, donde la gente contrata dobles para interpretar a parientes o compañeros.

La directora y coguionista Hikari explicó que el proyecto surgió a partir del descubrimiento de una lista de trabajos durante la pandemia. «Mi coguionista Stephen Blahut estaba buscando trabajo al azar en Tokio y encontró un trabajo como el de alquilar una familia», dijo Hikari. «Soy japonés. No sé nada sobre el negocio familiar de alquiler».

El concepto resonó como una forma de explorar el aislamiento moderno. “La pandemia realmente nos distancia”, señaló Hikari. «En realidad no hay mucha conexión entre ambos».

El elenco aportó perspectivas profundamente personales a los temas de la película como la soledad y el desplazamiento. Takehiro Hiraque interpreta a un adicto al trabajo con un vacío en su vida, se basó en su propia experiencia como estudiante en el extranjero. “Fui a Estados Unidos cuando tenía 15 años y pasé muchos días y noches de Navidad sentado solo en la habitación, como si Philip estuviera sentado en la cama”, dijo. «Cuando vi la película por primera vez, hubo una escena que me hizo llorar».

Mari Yamamoto relacionó el viaje de su personaje con su propio desplazamiento infantil. «Me mudé al Reino Unido desde Japón cuando tenía 5 años y pasé tres años allí, y luego me volví completamente bilingüe. Pensé que era británica, y luego regresé a Japón otra vez, y todavía me sentí arrepentida», dijo. La experiencia de sentirse como una extraña influyó en su interpretación de un ex actor que encuentra un propósito en el negocio familiar de alquiler. «La gente quiere conexión, pero siente que tiene sentido ser útil a alguien. Y creo que eso es lo que realmente la motiva».

Fraser elogió a su joven coprotagonista Shannon Gorman y la calificó de «un artículo genuino» a pesar de ser su primera película. «Tiene una capacidad para expresarse con un ancho de banda emocional que es sorprendente», dijo.

El personaje del legendario actor Akira Emoto explora la mortalidad y la pérdida de memoria. A través de un traductor, describió el papel como encontrar «riqueza en la vida» incluso dentro de la soledad, señalando que «la soledad, ¿es algo malo? Creo que no es necesariamente algo malo, no es necesariamente algo negativo».

La producción tardó cinco años en completarse, superando la pandemia y las huelgas de la industria antes de que pudiera comenzar el rodaje en Tokio.