La ‘familia de alquiler’ de Brendan Fraser establece la Gala del Festival de Cine de Londres BFI

Searchlight Pictures «Familia de alquiler«Servirá como la presentación de Gala American Express de este año en el 69 Festival de cine de BFI Londres.

Dirigido y coescrito por Hikari, cuyos créditos incluyen «37 segundos» y la serie ganadora del Emmy «Beef», la comedia-drama está protagonizada por Fraser junto al nominado de Emmy Hira Takehiro («Shogun»), Yamamoto Mari («Pachinko»), Shannon Mahina Gorman y EMoto Akira («» «»). «»). «).

La película de Tokyo-set se centra en un artista estadounidense (Fraser) que toma un trabajo con una empresa japonesa que ofrece miembros de la familia temporales para alquiler. A través de este trabajo no convencional, descubre conexiones humanas inesperadas que desafían su comprensión de las relaciones auténticas versus el desempeño profesional.

La película, que tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto, es producida por Eddie Vaisman, Julie Lebedev, Hikari y Yamaguchi Shin.

Se espera que Fraser y Hikari asistan al estreno del Reino Unido en el Royal Festival Hall del Southbank Center el 16 de octubre.

La directora del Festival de Cine de BFI en Londres, Kristy Matheson, dijo: «Después de los aclamados ’37 segundos ‘y la montaña rusa subversiva de’ Beef ‘, estamos emocionados de llevar el último drama de comedia de comedia’ Familia de alquiler ‘de la comedia de la comedia de BFI a la Gala Americana Express. Brendan Fraser está listo para robar los corazones de los fanáticos del cine una vez más con su impresionante actuación central en una película que explora la complejidad de las relaciones humanas con una gran generosidad e ingenio «.

«Me siento muy humilde y honrado de regresar al Festival de Cine de Londres BFI 2025 con mi segunda característica, ‘Rental Family’ y con una presentación de gala», agregó Hikari. «Si bien se inspira en un negocio real y, a veces inusual, en Japón, en última instancia, se trata de personas que anhelan la conexión y descubrir el significado de la verdadera amistad en Tokio moderno. Espero que ‘alquiler de la familia’ ofrezca un poco de escapismo a Japón y algunas risas».

El 69º Festival de Cine de Londres BFI en asociación con American Express se extiende del 8 de octubre al 19 de octubre. El festival utilizará lugares que incluyen BFI Southbank, BFI IMAX y los cines socios en el West End de Londres, así como ubicaciones en todo el Reino Unido, incluidas Glasgow Film Theatre, Home in Manchester y Watshed in Bristol.

El programa completo del festival se presentará el 3 de septiembre.

Searchlight Pictures lanzará «Rental Family» en el Reino Unido en enero.