La factura de agarre de activos de 17 años, ¿por qué el DPR nunca fue válido?

Yakarta, Viva -La ley de corrientes (RUU) de activos agarrando nuevamente en el centro de atención pública. Ya que se propuso por primera vez el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (Ppatk) En 2008, hasta ahora 2025, esta regulación no ha sido ratificada por ley.

De hecho, la insistencia de que el gobierno y el parlamento completan inmediatamente el proyecto de ley continúan haciendo eco, especialmente en medio del surgimiento del caso corrupción que continúa socavando este país.

Factura de la división de activos Se cree que es un instrumento legal importante para cerrar la brecha de las prácticas de mega corrupción que a menudo involucran a grandes empresas estatales como PT Pertamina, PLN, a Antam. Sin embargo, en lugar de ser aprobado, el proyecto de ley de este proyecto de ley en realidad era sinuoso y estancado repetidamente en la mesa legislativa.

Varias motos fueron confiscadas por el KPK con respecto a Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer

17 años de la división de la división de pequeños activos Prolegnas

Informes de varias fuentes el jueves 4 de septiembre de 2025, desde que fue iniciado por PPATK en la era del presidente Susilo Bambang Yudhoyono, el proyecto de ley de captación de activos ha sido dos revisiones de borradores porque varios artículos se consideran controvertidos.

En 2010, el borrador se completó a nivel interministerial y estaba listo para ser entregado al presidente. Dos años más tarde, la Agencia Nacional de Desarrollo Legal incluso ha compilado un manuscrito académico para fortalecer la base regulatoria.

El proyecto de ley fue cuesta arriba en 2015 cuando el DPR lo puso en el programa a mediano plazo. Desafortunadamente, el movimiento no continuó hasta el respaldo. En 2019, el gobierno nuevamente propuso el proyecto de ley al DPR, pero la discusión tampoco se completó hasta que terminó el período de prueba.

En 2021, el proyecto de ley de acaparamiento de activos fue retirado de la lista de Prolegnas por razones de tiempo que era demasiado corta para discutirlo. Hope había surgido nuevamente en 2023 cuando el presidente Joko Widodo envió una carta al Presidente de la Cámara de Representantes Puan Maharani para discutir inmediatamente esta regulación. La Cámara de Representantes también incluyó el proyecto de ley en el Programa de Prioridad de Prioridad 2023. Pero hasta el final del año, no hubo una discusión significativa.

Una situación similar ocurrió nuevamente en 2024. El último plenario de DPR que se celebró el 6 de febrero no mencionó el proyecto de ley de agarre de los activos. Y ahora, la decisión de la reunión del Parlamento Baleg el 18 de noviembre de 2024 ha hecho que este proyecto de ley ya no haya entrado en la lista prioritaria de 2025.

Evidencia de casos de soborno confiscados por el KPK. Foto : Entre fotos/Widodo S. Jusuf

Artículos que están en el centro de atención

Una de las razones de este proyecto de ley es difícil de aprobar es la existencia de una serie de artículos cruciales. Por ejemplo, el Artículo 2 que permite que la privación de activos se realice sin tener que esperar el proceso de castigo del perpetrador. Entonces, el artículo 3 que enfatiza la privación de activos no borra las demandas criminales, y los resultados del botín no pueden ser demandados.

Además, otros artículos como los artículos 5, 7, 10, 12, hasta 17 también se consideran importantes pero controvertidos, principalmente porque cambian el patrón de prueba a la pérdida de activos no basados ​​en la conficción (NCB). Este mecanismo permite incautarse los activos de los resultados de los actos criminales a pesar de que los perpetradores huyeron, murieron o escaparon de las trampas legales por razones técnicas.

La política y el año electoral son obstáculos

El viceministro de Derecho y los Derechos Humanos, Edward Omar Sharif Hiariaj, dijo que el proyecto de ley de privación de activos había existido realmente en el DPR desde abril de 2023. Sin embargo, la discusión no fue sin problemas porque chocó con una gran agenda política, a saber, las elecciones 2024.

El observador legal de la Universidad de Airlangga, Hardjuno Wiwoho, evaluó que el mayor obstáculo en realidad provino de factores políticos. Según él, la ratificación de este proyecto de ley requiere un gran coraje político porque muchos casos de corrupción involucran actores fuertes en los círculos políticos y la burocracia. La resistencia de estos grupos dificulta que este proyecto de ley se apruebe sin un compromiso real del DPR.

Seis razones para el proyecto de ley de división de activos urgentes

El proyecto de ley de la división de activos no es solo una regla técnica para la confiscación de la corrupción, sino un instrumento importante para realizar la justicia y el bienestar de la comunidad. Hay al menos seis razones urgentes por las cuales esta regulación debe ratificarse de inmediato:

Acelerar las pérdidas estatales

La ley actual no ha sido efectiva para devolver las pérdidas debido a la corrupción. Este proyecto de ley ofrece canales legales más rápidos.

Obligaciones de ratificación de UCAC

Como un país que ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, se requiere que Indonesia ajuste sus reglas nacionales para poder confiscar los activos de los resultados de la corrupción al máximo. Respondiendo nuevos crímenes económicos

Este proyecto de ley complementará la brecha legal del delito penal con estampado económico cada vez más complejo. Llenar el vacío del mecanismo legal

El sistema existente no tiene un efecto disuasorio y todavía es débil en la confiscación de los activos. Configuración más detallada

Este proyecto de ley contiene reglas más detalladas que la Ley de Corrupción o TPPU, especialmente el tema técnico de la privación. Facilitar el trabajo de los agentes de la ley

Con una base legal clara, las autoridades pueden ser más rápidas y privar efectivamente los activos de los actos penales.

El largo viaje del proyecto de ley de la división de activos (2008–2025)

2008 → El proyecto de ley de la división de activos fue propuesto por primera vez por PPATK.

2009 → no hay un desarrollo significativo.

2010 → borrador del borrador completado Discutido en el Ministerio del Ministerio.

2011 → El proyecto de ley fue entregado al presidente.

2012 → Agencia Nacional de Desarrollo Legal (BPHN) compiló manuscritos académicos.

2013-2014 → Sin desarrollo.

2015 → Entrando en el Prolegnas a mediano plazo 2015-2019.

2016-2018 → no hay un desarrollo significativo.

2019 → Se propone que el proyecto de ley regrese al DPR, pero la discusión se retrasa.

2020 → Entrando en el Prolegnas a mediano plazo 2020-2025.

2021–2022 → no incluido en prolegnos prioritarios.

2022 → Programa de prioridad de entrada aprobado 2023.

14 de abril de 2023 → El proyecto de ley se ha presentado al Presidente.

4 de mayo de 2023 → Carta presidencial (sorpresas) fue entregada al DPR.

Mayo -agosto 2023 → no hay discusión en el DPR.

2024 → El presidente Joko Widodo declaró que el proyecto de ley de privación de activos se discutirá con el DPR.

2025 → Entrando en el período de Prolegnos a mediano plazo 2025-2029, pero no como una prioridad.