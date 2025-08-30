La facción Pan está lista para evaluar la asignación de los miembros del DPR, solicite a los cuadros que sean simples

Yakarta, Viva – Presidente de la facción CACEROLA DPR RIPotri Zulkifli Hasan declaró que su partido estaba listo para apoyar el paso de evaluación contra Prestación o instalación Eso se adhiere a los miembros de la casa cuando debe hacerse.

«La facción de la pan ve la evaluación como parte de un esfuerzo de mejora continuo. Estamos listos para seguir cada proceso, siempre que se realice de manera transparente y de acuerdo con el principio de propiedad», dijo Putri en su declaración, el domingo 31 de agosto de 2025.

Ilustración. DPR RI celebrará una reunión plenaria

Además, Putri también invitó a todos los miembros de la facción PAN a continuar priorizando actitudes simples y centrarse en el trabajo de las personas.

Consideró la simplicidad no solo una cuestión de estilo de vida, sino que reflejar la conciencia que la gente confió cada instalación y mandato recibidos.

«Lo más importante es que el DPR continúa mostrando el compromiso de servir a las personas con plena responsabilidad. Vemos esta evaluación como un paso para garantizar que el desempeño legislativo sea cada vez más efectivo y beneficioso para la comunidad», dijo Putri.

Para obtener información, los miembros del parlamento indonesio aparentemente reciben el Artículo 21, la asignación del impuesto sobre la renta (PPH) de RP 2,699,813 cada mes.

