La facción NasDem apoya el título de héroe de Suharto

Jacarta – Presidente de la Fracción del Partido NasDem RPD RI, Viktor Bungtilu Laiskodat apoya el plan de distribución título de héroe nacional al segundo presidente de la República de Indonesia, Suharto.

Lea también: Gus Ipul sobre la polémica de que Soeharto se convierta en un héroe nacional: actualmente siendo examinada por el Consejo del Título



Según él, cada figura nacional tiene huellas de historia y de servicio que deben ser apreciadas en su contribución al desarrollo nacional.

Por esta razón, Viktor invitó al público a considerar con prudencia el plan para otorgar a Suharto el título de héroe nacional. Dijo que una gran nación es una nación sabia que aprecia el servicio y la contribución de las figuras a la nación y al estado.

Lea también: Mahfud dice que legalmente Suharto ha cumplido los requisitos para convertirse en un héroe nacional



«Cada época tiene desafíos y grandes decisiones que se toman por el bien de la supervivencia del país. En ese contexto, debemos evaluar objetivamente el papel del presidente Suharto en la construcción de las bases económicas y el mantenimiento de la estabilidad nacional», dijo Viktor en su declaración del martes 28 de octubre de 2025.

Viktor evaluó que durante el liderazgo de Suharto Indonesia pudo lograr una serie de avances significativos en los sectores económico, de infraestructura y educativo. El liderazgo nacional siempre apunta a difundir beneficios y proporcionar dotaciones para la nación y el estado.

Lea también: Piden al Gobierno extremar la atención a las personas mayores aunque ya se encuentran bastante bien



«Ningún líder es perfecto. Cada época tiene sus ventajas y desventajas. Lo importante es cómo tomamos las lecciones del pasado para fortalecer hoy los valores de la democracia, la justicia y la humanidad», afirmó el legislador del distrito electoral de Nusa Tenggara Oriental (NTT).

Por esta razón, Viktor enfatizó que la Fracción del Partido Nasdem de la RPD de RI apoya los esfuerzos del gobierno y que el Consejo de Grados, Méritos y Honores concedió al difunto Suharto el título de héroe nacional con diversas consideraciones sabias.

«La determinación del título de héroe debe pasar por consideraciones integrales, no sólo desde una perspectiva política, sino también desde una perspectiva moral, histórica y de contribución real a la nación», añadió.

Viktor espera que este proceso se convierta en un impulso para que el pueblo indonesio fortalezca la reconciliación histórica y fomente un espíritu nacional inclusivo.

«Necesitamos mirar el pasado como un espejo. A partir de ahí, podemos avanzar con mayor madurez en la construcción del futuro», concluyó.

Para ser conocido, Ministro de Asuntos Sociales (Ministro de Asuntos Sociales) Saifullah Yusuf o Gus Ipul ha presentado 40 nombres propuestos para el título de héroe nacional al ministro de Cultura (Menbud) y presidente del Consejo de Títulos, Marcas de Servicio y Honores (GTK), Fadli Zon.