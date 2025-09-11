La facción Gerindra inmediatamente desactivó a Rahayu Saraswati del DPR

Yakarta, Viva – Secretario de facción Gerindra DPR RIBambang Haryadi habló sobre la decisión Rahayu saraswati Djojohadikusumo o Sara que declararon la renuncia como miembro del DPR 2024-2029.

Bambang enfatizó que su partido respetaba la decisión de Sara de renunciar.

«La facción DPR Gerindra respeta la elección y procesará de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables. Mientras esperan el proceso, la hermana Sara será desactivada del DPR», dijo Bambang en una declaración escrita, citada el jueves 11 de septiembre de 2025.

Bambang explicó que el proceso administrativo relacionado con la decisión de Sara se llevaría a cabo a través del mecanismo estipulado en la ley aplicable y la facción Gerindra también coordinaría con el DPP del Partido Gerindra.

«Nos aseguraremos de que todos los procedimientos se ejecuten de acuerdo con las reglas. La facción Gerindra sigue siendo consistente en el mantenimiento del compromiso y la legislación institucional», continuó.

Anteriormente informó, el político del Partido Gerindra, Rahayu Saraswati o Sara, declaró la renuncia como miembro del Parlamento Indonesio para 2024-2029.

Sara anunció la decisión de renuncia a través de un video en su cuenta personal de Instagram @rahayusaraswati.

«Con esto, declaro mi renuncia como miembro del Parlamento Indonesio al Facción del Partido Gerindra», dijo Sara, citada del video, miércoles 10 de septiembre de 2025.

A pesar de renunciar, Sara espera que aún tenga la oportunidad de completar sus últimos deberes como vicepresidente de la Comisión VII de la Cámara de Representantes.

«Es decir, la discusión y ratificación del proyecto de ley de turismo, que es nuestro producto de legislación en la Comisión VII», continuó.

En el video, Sara explicó la razón por la que renunció como miembro del Parlamento Indonesio. La decisión está relacionada con su declaración en un podcast hace 6 meses que fue cortado y viscilado.

«Hacían dos minutos más de oraciones por aquellos que querían encender el fuego de la ira de la comunidad. No hay intención o propósito de mí en absoluto para subestimar e incluso reducir los esfuerzos y los esfuerzos realizados por la comunidad, especialmente los jóvenes que quieren intentar sino enfrentar diversas dificultades y desafíos», dijo.

«Aunque mi intención en realidad quiere fomentar el espíritu empresarial, especialmente en la transformación digital que abre las oportunidades más amplias posibles en la economía creativa, entiendo que mis palabras han perjudicado a muchas partes, especialmente aquellas que todavía están luchando por apoyar a sus familias, incluso para que aún sobrevivan», continuó Sara.