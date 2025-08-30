La facción Gerindra acordó que se detuvo la asignación de la Cámara de Rp50 millones para los miembros del DPR

Yakarta, Viva – Presidente de la facción de la fiesta Gerindra RPD RHODE ISLAND, Budisatrio Djiwandono dijo que su partido realizaría una evaluación exhaustiva y se detendría Prestación-Los miembros de la junta, incluida una asignación de la casa RP50 millones que no cumple con el sentido de justicia para la comunidad.

Leer también: Uya kuya lo siento, la promesa tendrá cuidado al actuar como representante de la gente



«En este caso, la facción Gerindra ha escuchado quejas y las demandas de la comunidad, especialmente relacionadas con las asignaciones de los miembros de la junta que lesionaron los sentimientos y la confianza de las personas. Por eso estamos listos para revisar y detener estos beneficios», dijo Budisatrio en su declaración, domingo 31 de agosto de 2025.

También enfatizó que la facción Gerindra defiende los principios de la democracia que deben estar protegidos. Budi también expresó sus condolencias a las muertes durante la manifestación.

Leer también: Disculparse es demasiado tarde, la aparición de la casa de lujo de Eko Patrio fue saqueada por las masas





Portavoz de Tkn Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono

«Me disculpo sinceramente con toda la gente de Indonesia. Nos damos cuenta de que nuestra democracia se encuentra en el principio de libertad de opinión, que no solo está garantizado, sino que también debe estar protegido. Transmito las condolencias y las profundas preocupaciones sobre la caída de las víctimas y las lesiones en una serie de incidentes de manifestación en varios regiones», dijo últimamente.

Leer también: Casa de Sahroni, este niño trajo a casa el Rp RP de Richard Mille. ¡11 mil millones!



Además, consideró que la serie de tragedias que ocurrieron fue una acumulación de la decepción de la comunidad que debe usarse como un impulso para mejorar el sistema y la gobernanza del estado.

Budisatrio, quien también es el vicepresidente del DPP del Partido Gerindra, también transmitió una disculpa si el papel de la facción Gerindra se consideraba no óptimo para representar y absorber las aspiraciones y quejas de las personas en el DPR.

Respondiendo a la serie de incidentes que ocurrieron, Budisatrio también instruyó a todos los miembros del Parlamento de la facción del Partido Gerindra que no hicieran visitas de trabajo en el extranjero. Ordenó que todos los miembros de la facción permanezcan en Indonesia y bajen directamente para comunicarse y comprender los disturbios de la comunidad hoy.



Presidente de los jóvenes indonesios DPP Budisatrio Djiwandono

También recordó a todos los miembros del DPR que fueran más sensibles y empatizados para no dañar los sentimientos y la confianza de las personas.

«Hizo hincapié en todos los miembros del DPR de la facción del Partido Gerindra, que en la actualidad no hay un solo miembro de la facción a quien se les permite realizar visitas de trabajo en el extranjero. En línea con las instrucciones del Presidente General y el Presidente de la Junta del Partido Gerindra, el Sr. Prabowo Subianto, todos los miembros de la DPR deben estar presentes con la gente, la gente, la falta de las quejas de las personas.