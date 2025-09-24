La facción de Golkar recibe la propuesta de Piyu Padi sobre el sistema híbrido en música de regalías

Yakarta, Viva – El presidente de la Asociación de Compositor Indonesio (Acción) Satriyo Yudi Wahono (Piyu) realizó una audiencia relacionada sistema Canciones de regalías en Indonesia con la facción Golkar DPR RI.

En su presentación, el guitarrista grupal música El Reborn Padi transmitió la necesidad de una revisión de la ley de derechos de autor para que la protección legal para los creadores de música fuera más tangible. Hizo hincapié en que las regalías de conciertos deberían pagarse antes de que comenzara el evento.

«Sin una canción, no hay concierto. Las regalías no son solo una carga promotora, sino las responsabilidades conjuntas de los artistas, la gerencia y los organizadores para garantizar que se cumplan los derechos económicos del creador», dijo Piyu durante una audiencia con la facción Golkar del Parlamento Indonesio en el complejo del Parlamento, Senayan, el miércoles 24 de septiembre, 2025.

Piyu ofrece un esquema de sistema híbrido en regalías musicales. El esquema es una combinación de licencias para medios de transmisión, como cafés a hoteles con licencias de conciertos.

La facción de la audiencia de Golkar con la acción sobre las regalías de la canción

Según Piyu, este patrón se aplica comúnmente internacionalmente y más justo al creador de la música.

Tasa de Piyu, el esquema de dos por ciento de la venta de entradas ha sido ineficaz. Propuso una alternativa, que es el 10 por ciento del honorario del artista o dos por ciento del precio medio de boletos multiplicado por la capacidad del lugar.

Mientras tanto, para eventos que no son de boletos, como bodas, la opción de tarifa propuesta es el 10 por ciento del honorario de artistas o bandas.

Además de las tarifas, Piyu también enfatizó la importancia de las reglas claras relacionadas con los derechos morales del creador, digitalizando el sistema de retirar una regalía basada en suscripción, así como la supervisión de la piratería digital y el uso de inteligencia artificial (IA).

«El estado debe proporcionar protección real, no solo la retórica. La creatividad debe acompañar la certeza legal», dijo.

En la misma ocasión, el presidente de la facción del Partido Golkar del Parlamento Indonesio M. Sarmuji acordó que el sistema de regalías de la canción en Indonesia debe mejorarse para ser más transparente, justicia y fácilmente accesible.

Sarmuji enfatizó el compromiso de su partido para supervisar las aspiraciones de los compositores. Según él, la gobernanza de regalías no debe ser complicada para dañar al Creador.

«El sistema no debería complicarse. Si el sistema es complicado, el mundo de los negocios tiene dificultades para pagar, y finalmente el compositor no obtiene sus derechos», dijo.

Sarmuji agregó, el apoyo de la facción Golkar se encuentra en el espíritu de presentar un sistema justo y facilita a todas las partes.

«En principio, apoyamos lo que las aspiraciones o demandas de los compositores. El sistema necesita mejorarse, y el sistema debe ser transparente, justicia y facilitar a todas las partes, no solo para los compositores sino también para el mundo de los negocios», dijo.

«Facilitar esto significa, por ejemplo, la presentación del mundo de los negocios, los cafés, los restaurantes, los hoteles, etc. es fácil pedir permiso para usar canciones de compositores», continuó.

El Secretario General del Partido Golkar también enfatizó la importancia del equilibrio para que la existencia de las reglas no se convierta en una carga adicional para los actores comerciales.

«Queremos que el mundo de los negocios no se sienta cargado. Precisamente un sistema simple y claro los hará más obedientes mientras garantiza que los compositores obtengan sus derechos», dijo.

También asistió a la reunión el vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes XIII Dewi Asmara, vicepresidente de la Comisión III, Sari Yuliati, miembro de la Cámara de Representantes VII de la Facción Golkar, Ilham Permisa y varios otros miembros de la Facción Golkar DPR.

La reunión se convirtió en un espacio de diálogo constructivo entre el legislador y los músicos. La discusión tuvo lugar calurosamente con un enfoque en construir un mejor gobierno de regalías, no solo para el Creador, sino también para la industria del entretenimiento en general.

Tanto la facción del Partido Golkar como la acción acordada de que los pasos concretos deben tomarse de inmediato a través de revisiones regulatorias, la mejora de las instituciones de gestión de regalías e innovaciones de sistemas digitales. De esa manera, los derechos económicos de los compositores pueden protegerse, al tiempo que alentan a la industria de la música nacional a crecer más saludable y competitivo.