‘La fábula’ de Manoj Bajpayee establece a Anurag Kashyap como presentador

Dos de los miembros más famosos de la industria cinematográfica de la India están arrojando su peso detrás de una nueva característica que combina el folklore con la narración contemporánea.

Guneet Monga Kapoor y Anurag kashyap han subido a bordo como productores ejecutivos y presentadores de «La fábula«(Titulado» Jugnuma «en hindi), el último esfuerzo de dirección de Raam Reddy protagonizado por múltiples ganadores del Premio de Cine Nacional Indio Manoj Bajpayee. El drama de realismo mágico se abrirá teatralmente en la India el 12 de septiembre a través de Flip Films.

Ubicado en el contexto del Himalaya indio de fines de la década de 1980, la película sigue a Dev (Bajpayee), quien descubre árboles misteriosamente quemados esparcidos por su extensa finca de huerto de frutas. A medida que los incendios continúan estallando a pesar de sus esfuerzos para evitarlos, Dev comienza a verse a sí mismo y a su familia bajo una nueva luz. El elenco del conjunto incluye Deepak Dobriyal, Priyanka Bose, Tillotama Shome, Hiral Sidhu y Awan Pookot.

La película marca la película de segundo año de Reddy después de su brote debut en el idioma kannada 2016 «Thithi», que ganó dos premios principales en Locarno. «The Fable» ya ha hecho olas en el circuito del festival, estrenándose en el Festival de Cine de Berlín antes de reclamar los mejores honores de cine en el Festival Internacional de Cine de Leeds y el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine Mami de Mumbai.

«Me había encantado el ‘Thithi’ de Raam, que estaba tan arraigado y genuino, y con ‘Jugnuma’, ha creado una película que se siente atemporal», dijo Kashyap. Las «pandillas de Wasseypur» Helmer, quien anteriormente colaboró ​​con Bajpayee en la aclamada saga del crimen, elogió la última actuación del actor.

«La película es profundamente humana pero mágica en la forma en que se desarrolla. Y en el centro de la misma, Manoj Bajpayee ofrece una actuación a diferencia de cualquier cosa que hayamos visto antes, restringida, enigmática y profundamente conmovedora. Es una película que estoy extremadamente orgulloso de presentarla a la audiencia india», dijo Kashyap.

Para el productor ganador del Oscar, Monga Kapoor («The Elephant Whisperers»), cuyo entretenimiento Sikhya sirve como presentador y productor ejecutivo, el proyecto tocó un acorde inmediato. «Cuando vi por primera vez ‘Jugnuma’, se sintió como un espejo. Me inquietó, me consoló y me recordó al propósito más profundo del cine», dijo. «Raam Reddy es una de las voces más emocionantes del cine indio hoy, y con Manoj Bajpayee y un reparto de conjunto extraordinario que da vida a su visión, esta película se siente como un clásico moderno».

Monga Kapoor también destacó el compromiso de la película con la artesanía analógica, señalando que fue filmada en la película en lugar de formatos digitales. «Cada grano de color habla, aumentando su belleza atemporal. Estamos orgullosos de llevarlo al público en la India, porque las películas de este calibre merecen ser experimentadas y celebradas en los cines».

Reddy describió la creación de «Jugnuma» como «un viaje profundamente personal» que se basa en la memoria, el folklore y la historia. «Tener visionarios cinematográficos como Anurag Kashyap y Guneet Monga se unen a nosotros como presentadores es un gran honor, y tener películas de flip para distribuirlo me da una inmensa alegría», dijo Reddy. «La película fue diseñada para ser una experiencia sensorial más grande que la vida y siempre fue mi sueño que su sentido de escala debería experimentarse en los cines. No puedo esperar para compartir ese mundo cinematográfico con una audiencia panindia el 12 de septiembre».

Ranjan Singh, del distribuidor Flip Films, llamó a «Jugnuma», una de las raras películas que refleja «la pasión y la honestidad con la que se montó en cada cuadro». «En Flip, siempre estamos ansiosos por distribuir tales películas a un público más amplio y estamos orgullosos de que Raam nos eligiera para hacerlo», dijo Singh. «Estoy extremadamente seguro de que la película permanecerá con la audiencia durante mucho tiempo después de verla».

La característica tiene un diálogo en hindi escrito por Varun Grover y es producido por la producción de PRSPCTV en colaboración con Maxmedia y Sikhya Entertainment.