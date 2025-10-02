La fabricación de PMI de Indonesia se desacelera, Ministro de Industria de Reforma de Política de TKDN

Yakarta, Viva – S&P Global Report, que el índice de gerentes de compras (PMI) Fabricación Indonesia en septiembre de 2025 estaba en el nivel de 50.4 o aún por encima del umbral de 50.0. Esto se considera para indicar la actividad industria Todavía creciendo o expandiendo, incluso con una mayor tasa de agosto en comparación con 51.5 puntos.

Leer también: Rupia se fortaleció a pesar de que la actividad de fabricación indonesia se desaceleró en septiembre de 2025



Ministro de Industria (Menperin) Agus gumiwang Kartasasmita dijo que la reforma de la Política de nivel de componentes nacionales (TKDN) que se había aplicado hizo que los empresarios nacionales sean más seguros de aumentar la producción mientras se expanden la base de consumidores.

Agus Gumiwang dijo que la industria manufacturera en el país todavía mostraba un estiramiento positivo al final del tercer trimestre de 2025, aunque su crecimiento se desaceleró ligeramente en comparación con el mes anterior.

Leer también: Abierto verde, JCI está listo para recuperarse cuando el intercambio de Asia-Pacífico y Wall Street se fortalecen



«La fabricación de PMI Indonesia logró sobrevivir en la zona expansiva durante dos meses consecutivos. Esto indica que la fuerte demanda interna sigue siendo el principal motor de crecimiento, incluida la demanda de exportación sigue siendo bastante buena a pesar de la presión del impacto económico global», dijo.

Los datos globales de S&P muestran que la demanda solo ha aumentado durante dos meses consecutivos, impulsados ​​por el aumento del consumo nacional. Este es un buen impulso para que los actores de la industria nacional continúen optimizando un mercado nacional muy grande.

Leer también: Halal Indo 2025, el Ministerio de Industria superó un compromiso de inversión de IDR 7.2 billones





Logotipo del Ministerio de Industria de la República de Indonesia

«Además, el Ministerio de Industria ha llevado a cabo reformas de políticas de TKDN para abrir mayores oportunidades en los esfuerzos para absorber productos nacionales. Con esta política, la industria puede tener más confianza para aumentar la producción mientras se expande las bases de los consumidores en el mercado nacional», dijo.

Además, a partir de los resultados de la encuesta de fabricación de PMI de Indonesia en el noveno mes, los actores de la industria continúan aumentando la compra de aportes de entrada e inventario como una forma de anticipación del posible aumento en la producción en el futuro.

«Este paso también refleja el optimismo de los actores de la industria con la perspectiva de crecimiento en los próximos meses», dijo.

Otro indicador es el nivel de empleo en el sector manufacturero, que está en el nivel más alto en los últimos cuatro meses. Business Trust también ha aumentado a la posición más alta desde mayo de 2025, junto con las expectativas de que las condiciones de demanda continuarán mejorando.

«El Ministerio de la Industria examina que aumentar el empleo es una señal positiva. Esto indica que los actores de la industria se están preparando para enfrentar mejores perspectivas de demanda, al tiempo que fortalece la contribución del sector industrial a la creación de empleo», dijo Agus.

Además, para mantener la condición del desempeño de la industria manufacturera nacional, el Ministerio de Industria está decidido a continuar coordinando entre los ministerios e instituciones para mantener la estabilidad de los precios de las materias primas y alentar la eficiencia de la cadena de suministro.

Estos esfuerzos son muy importantes para que la industria siga siendo competitiva, al tiempo que protege a los consumidores en el país. El Ministerio de Industria se compromete a fortalecer aún más las estrategias de transmisión posterior, controlar las importaciones de materias primas y alentar la diversificación del mercado de exportaciones para compensar la presión de la disminución de la demanda global.

«Somos optimistas de que las perspectivas del sector manufacturero en el futuro siguen siendo positivos. Con el apoyo de las políticas industriales apropiadas, la confianza de los actores comerciales, así como el fortalecimiento del mercado interno, la industria indonesia puede mantener el impulso de crecimiento y convertirse en el principal apoyo de la economía nacional», dijo Agus.

La fabricación de PMI indonesia en septiembre de 2025 pudo superar el PMI de fabricación japonés (48.5), Francia (48.1), Alemania (48.5), Gran Bretaña (46.2), Taiwán (46.8), Malasia (49.8) y Filipinas (49.9). (Hormiga)