VIVA – Presidente de la FIFA Gianni Infantino volvió al candelero tras responder preguntas sobre supuestos dobles raseros fifa a Rusia Y Israel.

Actualmente, Rusia sigue sufriendo fuertes sanciones por parte de la FIFA desde la invasión militar de Ucrania en 2022. Como resultado de este castigo, la selección rusa tiene prohibido aparecer en eventos de clasificación para la Copa del Mundo y en todas las competiciones oficiales de la FIFA y la UEFA.

Durante los últimos tres años, Rusia ha seguido celebrando activamente partidos de prueba contra varios países no europeos. Sin embargo, su estatus en los torneos oficiales sigue congelado hasta el momento.

Por otro lado, vuelve a surgir la presión sobre la FIFA. Varios países exigen un castigo similar para Israel, tras ataques masivos en la Franja de Gaza que mataron a miles de civiles palestinos.

Sin embargo, cuando se le preguntó directamente sobre las diferencias en la actitud de la FIFA hacia los dos países, Infantino optó por una respuesta diplomática. Dijo que el fútbol debería ser un espacio para la unidad, no para el conflicto político.

«Tuve el honor de presenciar la cumbre de paz en Sharm el-Sheikh (Egipto), a la que también asistieron el presidente Donald Trump y varios otros países. Todos apoyamos la paz y la unidad», afirmó Infantino, citado por Bharian.

La cosa no quedó ahí, Infantino incluso mencionó el acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya, que acababa de firmarse.

«Hoy también hemos asistido a la firma de un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya», afirmó en tono optimista.

Desafortunadamente, se consideró que la respuesta de Infantino no respondía a la esencia de la pregunta. En lugar de discutir las diferencias de actitud de la FIFA hacia Rusia e Israel, amplió el tema al tema de la paz global.

El público también consideró su declaración sólo una «sonrisa diplomática», sin aportar claridad sobre las sanciones y la justicia en el fútbol mundial.